Dopo lo stop, dovuto alla pandemia, ritorna la 42^ edizione della Coppa Cervati

E’ uno dei tornei di calcio più longevi di tutta la regione Campania, basti pensare che da quarantuno anni riunisce a Piaggine calciatori e appassionati di tutto il territorio, si tratta della Coppa Cervati che, per la gioia degli appassionati di calcio cilentani, e non solo, sta per ritornare.

Coppa Cervati: la 42^ edizione

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’organizzazione della quarantaduesima edizione è entrata nel vivo.

A renderlo noto la Pro Loco di Piaggine. Il grande evento calcistico si terrà dall’1 al 22 agosto 2023 presso il campo sportivo comunale di Piaggine.

Al fine di favorire la ripresa della storica competizione agonistica le iscrizioni saranno completamente gratuite, basterà versare una cauzione che, a fine torneo, sarà completamente restituita.

Alla prima squadra classificata sarà assegnata la 42esima Coppa Cervati, oltre ad un premio in denaro di 2.000 euro e ai calciatori della squadra vincitrice sarà donata una medaglia ricordo.

Riceveranno dei premi anche i calciatori che otterranno il titolo di miglior portiere, miglior calciatore e capocannoniere.

Info per le iscrizioni

Per le iscrizioni ci si potrà rivolgere al numero 328 25697333 e il socio e responsabile unico, Carmine Di Nome, fornirà tutte le informazioni necessarie.

La lista delle squadre dovrà prevedere un massimo di 18 calciatori e saranno accettate fino ad un massimo di otto squadre scelte in base alla tempestività dell’iscrizione.

La Coppa Cervati, nel corso degli anni, ha fatto registrare tantissimi spettatori tra gli spalti del campo sportivo di Piaggine e vi hanno preso parte tante glorie del calcio dilettantistico regionale.