Punti nascita, Innone (FdI) attacca De Luca: “figuraccia”. Ecco le dichiarazioni

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha finalmente fatto la sua istanza di deroga per mantenere i punti nascita a sud di Salerno, nonostante non lo avesse fatto inizialmente.

Le polemiche

Questo atteggiamento ha suscitato molte polemiche e critiche, poiché sembra che De Luca abbia cercato di scagliare sindaci e cittadini contro il governo centrale, nonostante i pareri del Comitato Percorso Nascite Nazionale siano solo consultivi.

Infatti, la decisione finale spetta alla Regione, che deve assumersi le responsabilità del mantenimento dei punti nascita con numeri inferiori a quelli previsti dalla Legge Balduzzi. Questa è stata una vittoria per la verità, il lavoro dei sindaci e degli amministratori del territorio e l’azione del comitato che hanno smascherato il tentativo di De Luca di fare lotta politica e di evitare le sue responsabilità.

Il punto del Senatore Iannone

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha dichiarato che De Luca ha giocato sulla pelle dei cittadini della parte sud della provincia di Salerno, e che i pellegrini lo hanno ridotto a un pifferaio della montagna, ossia un personaggio che prometteva di suonare la musica ma finisce per essere suonato lui stesso.

Questa vicenda dimostra l’importanza di prendere decisioni responsabili e di non cercare di strumentalizzare la situazione per fini politici. La salute dei cittadini dovrebbe essere la priorità di tutti, e la politica dovrebbe lavorare insieme per garantire i migliori servizi possibili. Speriamo che questa esperienza possa essere un esempio per tutti i politici italiani, e che si possa lavorare per migliorare la salute e il benessere di tutti i cittadini.