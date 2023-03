La Provincia di Salerno con il consigliere Sorrentino alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli,: “sarà un’estate da record”

Ultimo giorno per partecipare alla XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (BMT). E’ stata inaugurata giovedì 16 marzo e si protrarrà per l’intera giornata in un’area espositiva di 12.000mq.

Una vetrina eccellente per promuovere e valorizzare il patrimonio campano, ma anche per inaugurare la prossima stagione estiva che si presenta molto promettente in termini di affluenze turistiche e volume d’affari.

I numeri della BMT Napoli 2023

400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 150 buyers, 12 regioni e 26 Paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop B2B tematici: il workshop Incoming con 50 buyers internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia, il workshop TerBIRSAme, Benessere & Vacanza Attiva con 20 buyers specializzati sul segmento Terme, Benessere & Vacanza Attiva, il workshop Incentive&Congressi con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry ed il workshop Turismo Sociale con 50 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.

Il consigliere Sorrentino “assist” del Cilento e Vallo di Diano

La Provincia di Salerno è presente nello stand della Regione Campania con il consigliere delegato al Turismo e Promozione del Territorio Pasquale Sorrentino: “una maratona comunicativa e promozionale, tra la Conferenza “Chiamata alle Arti” per la valorizzazione del patrimonio turistico del territorio provinciale e i programmi dell’ Unione Comuni Paestum Alto Cilento, il progetto “Borghi” e la partecipazione al Forum delle destinazioni, con focus specifici su Cilento, Vallo di Diano, Sele e Tanagro, la promozione di cammini per il turismo esperienziale e il turismo di ritorno e a progetti consolidati come Terre del Bussento.

La stagione turistica 2023 è già iniziata – ho concluso Sorrentino – e ci prepariamo a numeri record. Siamo al lavoro per il cartellone eventi in Provincia di Salerno e l’offerta museale ed escursionistica integrata”.