La grande bellezza degli Alburni: Postiglione presente alla BMT di Napoli

Il Comune di Postiglione, sta promuovendo la bellezza del territorio degli Alburni presso le fiere del turismo internazionale e nazionale, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei tour operator di tutto il mondo.

Il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, ha inserito Postiglione tra i territori italiani protagonisti delle fiere del turismo nazionali ed internazionali, partecipando alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli dopo aver preso parte alla Bit di Milano.

Soddisfazione e orgoglio da parte del primo cittadino, Cennamo

Secondo il sindaco Cennamo, la partecipazione del Comune di Postiglione alla fiera di Napoli rappresenta una grande opportunità per gli abitanti dell’intero territorio degli Alburni, poiché attraverso la bellezza del territorio, il buon vivere e la sua storia, si offrono momenti di relax, svago, cultura e divertimento. Far conoscere il territorio nelle vetrine internazionali del mondo significa promuovere la bellezza e creare l’indotto turistico, con un impatto positivo sull’economia e sul lavoro.

La valorizzazione del territorio

L’amministrazione comunale di Postiglione sta lavorando da mesi per valorizzare il borgo antico e il patrimonio naturale e storico del territorio degli Alburni, che rappresentano un fiore all’occhiello delle attività turistiche, ristorative e agroalimentari della zona. L’obiettivo è quello di creare opportunità di lavoro e di sviluppo per i giovani del territorio, in modo che possano restare nel proprio paese e investire nel settore turistico.

La partecipazione del Comune di Postiglione alla BMT di Napoli è un’importante occasione per il rilancio turistico della zona, con la presenza del presidente del consiglio comunale, Luigi di Matteo, e delle aziende postiglionesi. La partecipazione del comune alla Borsa internazionale del turismo di Milano il mese scorso ha già riscosso successo e interesse dagli operatori del turismo, confermando la bellezza e il potenziale del territorio degli Alburni.