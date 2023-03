La sezione di Piaggine-Laurino della Coldiretti Salerno ha il suo nuovo presidente

La sezione di Piaggine-Laurino della Coldiretti Salerno ha un nuovo presidente, Pasqualino Morena. Mercoledì 15 marzo, Morena è stato eletto all’unanimità dalla riunione dell’assemblea che si è tenuta a Laurino.

Ecco chi è il nuovo Presidente

Morena, 49 anni e residente a Piaggine, si è dimostrato entusiasta e grato per l’opportunità di guidare la sezione che unisce i due comuni cilentani. Durante la sua prima dichiarazione come presidente, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Coldiretti Salerno e ha espresso la volontà di lavorare duramente per rappresentare al meglio gli interessi degli agricoltori locali.

Gli altri membri

Inoltre, sono stati eletti anche i membri del consiglio direttivo della sezione, che includono Mario Gregorio, Roberto Giuseppe, Patrizia Di Leone e Felice Perna. Anche loro hanno ricevuto gli auguri di buon lavoro da parte della Coldiretti Salerno.

La Coldiretti, le attività

La Coldiretti Salerno ha anche espresso la propria gratitudine al presidente uscente, a nome della sezione di Piaggine-Laurino, per il suo impegno e la sua dedizione alla causa dell’agricoltura locale. La nuova guida rappresenta un nuovo inizio per la sezione, che continuerà a lavorare per promuovere e sostenere il settore agricolo nei comuni di Piaggine e Laurino.

La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, meglio conosciuta come Coldiretti, è l’associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana più importante e influente del paese.

Fondata il 30 ottobre 1944 come sindacato di piccoli imprenditori agricoli da Paolo Bonomi, la Coldiretti ha continuato a crescere nel corso degli anni grazie alle iniziative volte a sostenere l’agricoltura italiana e alla sua organizzazione capillare.

Grazie a questo impegno costante, la Coldiretti si è affermata come la principale associazione agricola italiana.