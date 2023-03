Terremoto in casa della Fondazione Mida: Sabrina Capozzolo spiega i motivi delle dimissioni

Terremoto in casa Fondazione Mida dopo le dimissioni della Presidente Sabrina Capozzolo. E’ lei stessa a motivarle con un lungo video nel quale, senza mezzi termine, spiega che “sin dal primo momento del mio insediamento ho subito pressioni ed ingiurie. Io però – ha sottolineato – sono una donna libera, una donna delle Istituzioni. Un atteggiamento che non è mai piaciuto ed è stato osteggiato”.

Le parole di Sabrina Capozzolo

“Ho investito moltissimo sui dipendenti, aggiunge, sia nella formazione che nella ricostruzione rapporto con loro. Un rapporto minato – dice la Capozzolo – volutamente per screditare quello che era il ruolo della presidenze

Nel corso del suo intervento video, Sabrina Capozzolo, ricorda i progetti messi in atto con la sua presidenza. “Ho subito, però, aggiunge ancora, pressioni per gestire la Fondazione in un modo che secondo me, sottolinea l’ex deputata, non è quello giusto. C’è una volontà di mantenere la Fondazione a livello localistico, incalza, come una grande pro loco, per gestirla più facilmente”.

La sfiducia del CdA

Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, la presidente Sabrina Capozzolo è stata sfiduciata su una sua mozione. Il cda l’ha messa in minoranza. E per questo, “quando un presidente non gode della maggioranza nel suo consiglio di amministrazione – termina la Capozzolo – ritengo doveroso si dimetta. Ed è quello che ho fatto”.