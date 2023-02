Amministratori cilentani in azione per la manutenzione della strada provinciale

Amministratori locali impegnati nella pulizia delle strade armati di guanti, pale e rastrelli. Questa è la scena che si è verificata ad Alfano, dove un gruppo di volontari, tra cui gli stessi amministratori locali, si è riunito per effettuare piccoli interventi di manutenzione della strada provinciale che collega il centro cilentano con Laurito.

Le parole del sindaco

L’iniziativa, che ha preso il via oggi, ha visto la pulizia dei margini della strada e delle cunette, interventi fondamentali per mantenere in buono stato l’arteria e prevenire pericoli per gli automobilisti.

Il primo cittadino Elena Anna Gerardo, ha affermato che l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare il proprio tempo e risorse alla pulizia delle cunette della strada provinciale, che risultavano molto intasate e rappresentavano un rischio di allagamento e smottamenti in caso di pioggia. “Anche il sabato mattina lo dedichiamo volentieri alla comunità alfanese”, ha dichiarato il sindaco, ringraziando tutti i consiglieri e gli amici che hanno partecipato all’iniziativa e la ditta Lombardo per aver messo a disposizione mezzi e lavoro.

L’importanza dell’iniziativa

Questa azione dimostra l’importanza dell’impegno e della partecipazione attiva della comunità nella cura e nella manutenzione del territorio, un gesto di responsabilità e di amore verso la propria terra.

Il lavoro svolto dagli amministratori locali e dai volontari di Alfano rappresenta un esempio concreto di come ogni singolo individuo possa contribuire a rendere il proprio ambiente più pulito e sicuro. Già negli anni scorsi cittadini e amministratori locali hanno realizzato simili iniziative.