Alfano: amministratori in azione per ripulire la provinciale

ALFANO. Amministratori cilentani in azione armati di guanti, pale e rastrelli. Obiettivo? ripulire le strade del territorio. Accade ad Alfano dove un gruppo di volontari (tra cui il sindaco e dei consiglieri comunali) si è riunito per effettuare piccoli interventi di manutenzione della strada provinciale che collega il centro cilentano con Laurito. L’iniziativa nel weekend: ripuliti i margini della strada e le cunette. Piccole opere, comunque fondamentali per mantenere in buono stato l’arteria ed evitare pericoli per gli automobilisti.

“Amministratori e volontari impegnati a pulire le cunette lungo la S.P. tra Alfano e Laurito e ció non solo per rendere più decoroso il nostro territorio ma anche per garantire sicurezza in un territorio idrogeologicamente fragile – il commento del sindaco Elena Anna Gerardo – Grazie alle persone che volontariamente hanno partecipato, sottraendo tempo al riposo domenicale e agli affetti familiari; visto il risultato, ne valeva la pena”.

Tra coloro che hanno dedicato il loro tempo per l’iniziativa il sindaco ringrazia Rocco Antonio, Tonino Carbone, Marco Valerio Carbone, Tonino Barbato, Tonino Speranza, Pietro Lombardo, Nicassio, Antonio Lombardo, Nino Villano, Mario Gerardo , Cristoforo Colucci, Fernando Barbato “per la fattiva presenza e per l’utilizzo di mezzi propri”.