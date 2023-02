Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 17 febbraio

Santi del giorno:

Venerabile Marianna (Mariamne) di Gesù

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria

San Bonoso di Treviri (Vescovo)

San Constabile(Costabile)

Significato del nome Marianna

Il nome si è poi trasferito nell’antica grecia nella forma di Mariamne e nell’antica Roma, dove si è trasformato in Mariamme, per avvicinamento al nome Anna.

Marianna è un personaggio dei romanzi di Emilio Salgari, della seria Sandokan.

Proverbio del giorno:

Hennaio e febbraio, empie o vuota il granaio.

Aforisma del giorno:

Non soccombere al fascino di una donna, per una donna non ardere di passione. (Siracide)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

La lucida analisi di Indro Montanelli sullo “scandalo delle tangenti ”sottolinea come la caduta del Muro di Berlino e la fine dell’incubo “comunista”, abbiano creato i presupposti per mettere sotto processo un intero sistema politico ed economico, segnando uno spartiacque nella storia della Repubblica Italiana.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Hai un grande cuore che si infiamma per le cause nobili e che è sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno.

La natura ti ricompensa garantendoti un’ottima riuscita professionale, soprattutto se sceglierai la carriera giuridica o quella militare e facendoti incontrare un partner in grado di renderti felice e costruire con te la famiglia che desideri.

Celebrità nate in questo giorno:

1978 – Kekko dei Modà: Voce possente ed estro creativo fanno di lui uno dei cantautori più dotati della scena italiana, in cui opera con la sua band di “romantici”. Nato a Milano da padre napoletano.

1964 – Enrico Lucci: Le sue vittime preferite sono politici e personaggi famosi, che mette alla berlina con le sue domande e il sorriso da… iena! Nato a Velletri, in provincia di Roma.

1965 – Leonardo Pieraccioni: Regista tra i più noti del contesto italiano, le sue commedie si caratterizzano per una sapiente alternanza di romanticismo e humor… il tutto rigorosamente in “salsa” fiorentina.

Scomparsi oggi:

2005 – Omar Sívori: Nato a San Nicolás de los Arroyos (Argentina) è stato un calciatore argentino, naturalizzato italiano, degli anni Cinquanta e Sessanta.