Cilento in festa per le nozze di titanio di Biagio e Carmela: 70 anni di matrimonio e di amore

Proprio nel giorno di San Valentino, Biagio e Carmela originari di Ascea Marina, celebrano i primi 70 anni di matrimonio.

Un amore d’altri tempi

Un amore di «ferro» è proprio il caso di dirlo, 5 figli, tanti nipoti e ben 5 pronipoti. 98 anni lui e 92 lei, un amore che, anno dopo anno, si è consolidato sempre di più. Un sentimento di altri tempi, di quelli che forse oggi non si sentono più.

La storia di Biagio e Carmela

In un tempo oggi, che corre troppo veloce, storie come quelle di Biagio e Carmela ci fanno sognare e credere nell’amore vero anche a chi, nell’amore d’altri tempi non ci crede più.

Sono emozionati i nipoti che ci raccontano di quanto siano felici per i loro nonni, per il traguardo raggiunto e per aver vissuto, sempre, mano per la mano a dimostrazione che, se si è insieme e uniti si possono superare tutte le avversità che la vita mette davanti al proprio percorso.

Sembra un segno del destino, ma festeggiare i 70 anni di matrimonio nel giorno di San Valentino, è il modo migliore per celebrare l’amore. Biagio e Carmela si sono sposati il 14 febbraio del 1953, chissà quali sogni avevano nel cassetto e se sono riusciti a realizzarli tutti.

Una cosa è certa, sono circondati dall’amore e l’affetto di tutta la famiglia. Tanti vivono lontani, ma per un’occasione così bella e unica, non hanno fatto mancare la loro vicinanza e i lori auguri.

Ecco perchè «nozze di tatanio»

Le nozze di titanio o di ferro simboleggiano la forza e la durata di una coppia. Questi materiali sono famosi per la loro tenacia e resistenza nonostante le avversità. Secondo la storia questo materiale è associato al dio Marte, instancabile guerriero simbolo di passione.

Una coppia di sposi che raggiunge questo grande traguardo ha combattuto le difficoltà che ha trovato lungo il cammino con la passione e l’amore reciproci