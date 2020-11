Valle Cilento festeggia i 100 anni di Nonna Teresa

“Qui si campa cent’anni”. E’ questa la scritta che compare all’ingresso di Sessa Cilento. E mai motto fu più azzeccato perché all’ombra del Monte Stella sono stati in tanti a raggiungere e superare il secolo di vita. L’ultima è Nonna Teresa Della Greca che festeggia il secolo di vita. In realtà il suo compleanno sarebbe ricaduto lo scorso ottobre ma per l’anagrafe la data di nascita è il 10 novembre 1920.

Era l’Italia che usciva dall’epidemia di Spagnola e che provava a rialzarsi dopo la Prima Guerra Mondiale. Nonna Teresa ha vissuto quei tempi e ora si trova ad affrontare un altro virus che sta flagellando il globo; eppure è lei la prima a dare a chiunque mostri preoccupazione un messaggio di speranza: “Tutto passerà”, ripete spesso.

Nonna Teresa vive nella frazione di Valle Cilento ed è madre di cinque figli. La sua è stata una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, passata tra tanti sacrifici. Purtroppo la pandemia non ha permesso di festeggiarla come il traguardo avrebbe imposto, ma ci sarà tempo per fare festa.