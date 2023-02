Le giornate della prevenzione sanitaria arrivano negli Alburni, ecco dove

Nel Comune della Valle del Calore il 12 febbraio, alle ore 9:30, si terranno delle visite gratuite a cura del Dott. Damiano Capaccio, direttore di Pneumologia presso l’ospedale di Eboli.

Ecco come aderire

I cittadini, residenti e non, potranno recarsi presso la nuova Guardia Medica di via Garibaldi per ricevere consulenze mediche gratuite o per sottoporsi allo screening dell’asma bronchiale.

La giornata per la tutela della salute è stata organizzata con la collaborazione del Lions Club Eboli – Valle del Sele, presieduto da Angela Lamonica.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione mira a prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche, nonché alla diagnosi dei disturbi prima dell’insorgenza di sintomi o complicanze, quando le probabilità di recupero sono massime. Se prestata nei tempi e nelle modalità dovuti, la prevenzione migliora le condizioni di salute generale.

Come si esegue una visita pneumologica e l’importanza

L’obiettivo della visita pneumologica è diagnosticare, o escludere, la presenza di malattie dell’apparato respiratorio e individuare, quando possibile, la terapia più adatta. Alle visite pneumologiche vengono anche sottoposti tutti i pazienti con patologie già note per il monitoraggio delle patologie stesse.

La spirometria è l’esame più importante per evidenziare alterazioni delle vie aeree in assenza di disturbi o la presenza di BPCO ed asma: è un esame rapido, indolore e non fastidioso, che permette, soffiando dentro un piccolo tubo, di “misurare il respiro” (volumi d’aria mobilizzati dall’apparato respiratorio e flussi respiratori).