Tornano le domeniche della salute, appuntamento con le visite dermatologiche. Ecco dove

Le “Domeniche della Salute” fanno tappa a Corleto Monforte con le visite dermatologiche.

L’appuntamento è per domenica prossima, 5 febbraio, a partire dalle ore 9:30.

L’appuntamento

Le visite saranno gratuite e si terranno presso il Centro Sociale Polifunzionale – Fondazione IRiDiA.

Tutti i cittadini, residenti e non, potranno recarsi all’orario indicato presso il Centro per effettuare le visite a cura della dottoressa Antonia Galluccio, componente del Comitato Scientifico Malattie Dermatologiche e Vascolari Rare e della dottoressa Maria Teresa Pilla, specialista in Igiene e Sanità Pubblica.

Dopo gli screening gli utenti potranno trattenersi per seguire l’incontro formativo con a tema “L’importanza della prevenzione” in cui interverranno sia la dottoressa Galluccio che la dottoressa Antonella Tancredi, esperta in normativa sanitaria nazionale.

L’importanza della prevenzione

La giornata dedicata alla prevenzione è stata organizzata con la collaborazione del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana.