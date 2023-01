Vandali in azione a Castelnuovo Cilento, danni al campetto

Vandali in azione a Castelnuovo Cilento. A denunciarlo il consigliere comunale Angelo Mascolo. L’episodio si è verificato presso il campetto da calcio a 5 della località Velina. Ad essere danneggiate le panchine e un quadro elettrico. Inoltre gettati a terra rifiuti d’ogni genere.

Vandali in azione: i precedenti

Un episodio che ricorda quanto già avvenuto in passato. Lo scorso ottobre ignoti vandalizzarono ancora il campo sportivo “Francesco Merola” sito all’interno del plesso scolastico di Vallo Scalo.

Anche in quel caso non si trattava di un episodio isolato ma dell’ennesimo atto di vandalismo ai danni della proprietà pubblica e soprattutto ai danni di un importante luogo di aggregazione per i giovani del territorio. Allora il sindaco Eros Lamaida annunciò anche querela contro ignoti con la speranza di poter risalire agli autori del gesto.

«Sono davvero amareggiato, vedere un campo da calcio a 5, aperto a tutti è tutti i giorni, ridotto così in un attimo è una cosa davvero grave, soprattutto fatta da noi giovani che siamo il futuro.

Questo è un atto vandalico contro noi stessi», questo il commento del consigliere Angelo Mascolo dopo la scoperta degli atti vandalici presso il campo sportivo di Velina.