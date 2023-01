«Ecco il futuro di Trentova». Intervista a Francesco Barone, vicepresidente dell’Agropoli Cilento Servizi

Qual è il futuro di Trentova? Di recente la questione è stata al centro di discussioni e polemiche, complici anche alcune notizie diffuse da palazzo di città e relative all’ipotesi di realizzazione di un’arena per grandi eventi in zona.

Francesco Barone prova a fare chiarezza

Prova a fare chiarezza sulla vicenda Francesco Barone, vicepresidente dell’Agropoli Cilento Servizi. La società che rappresenta il braccio operativo del comune di Agropoli potrebbe occuparsi direttamente della gestione e manutenzione dell’area di Trentova – Tresino, in collaborazione con le associazioni locali.

Queste ultime negli ultimi anni hanno svolto un’ottimo lavoro per la cura e la promozione dell’importante area naturalistica divenuta un punto di riferimento per gli amanti della natura e degli sport all’area aperta.

L’obiettivo è ora quello di gestire e promuovere una zona di grande valore per la città di Agropoli, non solo un polmone verde, importantissimo sotto il profilo naturalistico, ma anche un motore per il rilancio del turismo in città.