Arena del Mare e gestione di Trentova: Pesce chiede documentazione

Arena del mare a Trentova, chiesto tutto l’incartamento relativo all’idea progettuale che l’amministrazione comunale di Agropoli sta portando avanti. La richiesta arriva dal consigliere del gruppo Liberi e Forti, Raffaele Pesce.

L’arena del mare a Trentova

Nei giorni scorsi, senza che vi fosse ancora un progetto discusso in consiglio comunale o in giunta, l’assessore al turismo e agli eventi, Roberto Apicella, ha annunciato per il primo luglio l’inaugurazione dell’arena per grande eventi nei pressi del Centro Visite Trentova – Tresino.

Ciò ha innescato polemiche e malumori anche da parte di diversi cittadini tutt’altro che felici dall’idea di realizzare un’arena capace di ospitare cinquemila persone in una zona ad alto valore naturalistico.

Le richieste

Ecco allora che il consigliere Pesce ha voluto chiedere chiarimenti. Ciò considerato che «a detta del responsabile dell’ufficio urbanistica, ad oggi non risulta alcun progetto depositato agli atti o predisposto dall’ufficio competente, né pertanto alcun parere degli enti preposti».

«Nel caso l’amministrazione ritenga indispensabile una arena ai fini turistici – osserva Pesce – reputo l’area mercatale idonea ad ospitare un’arena per spettacoli e concerti, così come nelle previsioni, come pure l’area Pip in località Mattine». Entrambe le zone, ha osservato il consigliere di minoranza sarebbero facilmente raggiungibili, come del resto lo stadio “Guariglia”.

Ma non finisce qui: Pesce ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’area verde di località Trentova – Tresino, sulla necessità di realizzare interventi di manutenzione, ad oggi affidata a semplici volontari e sulla questione del sito archeologico del Sauco e della sua valorizzazione.

Si attendono ora risposte da palazzo di città.