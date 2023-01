La fortuna bacia Capaccio: due vincite al Lotto e sono 4 da inizio anno

A dieci giorni dalla vincita record al Lotto (quasi 500mila euro) registrata a Capaccio Paestum, la dea bendata bacia nuovamente la città dei templi. Questa volta sono state centrate due vincite, una da 52.500 euro e una da 47.500 euro, per un totale di 100mila euro.

La fortuna bacia Capaccio

A Capaccio Paestum sono state registrate da inizio 2023 ben quattro vincite consistenti: la prima dell’anno portò nelle tasche del vincitore 40mila euro; la seconda per 475mila euro. Ora altre due giocate vincenti.

La città della piana del Sele, quindi, può dirsi fortunata e ancora oggi detiene un record: basti pensare che i 475mila euro che si è portato a casa un anonimo giocatore rappresentano tutt’oggi il valore più alto tra le vincite realizzate in questi primi giorni del 2023.

I precedenti

Eppure storicamente i 475 mila euro non rappresentano la vincita più alta segnalata in provincia di Salerno. Nel 2019, ad esempio, a Sapri, grazie al 10eLotto, furono conquistati ben cinquecento mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 78 milioni da inizio anno. L’ultimo concorso del 10eLotto, invece, ha garantito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 238 milioni dall’inizio dell’anno.