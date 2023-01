Calcio dilettanti: ecco cosa è successo dall’Eccellenza alla Prima Categoria

Continua la striscia di risultati utili per la capolista del campionato di Eccellenza San Marzano che supera di misura il Costa D’Amalfi per 1-0 e si porta a più dieci punti dalle inseguitrici.

L’Us Agropoli viene fermata dal cattivo tempo, infatti la partita contro il Città di Solofra è stata rinviata a data da destinarsi.

La Scafatese travolge 3-0 il Vico Equense e raggiunte la seconda posizione in classifica.

Nelle zone basse della classifica ottimo successo per il Buccino Volcei per 2-0 ai danni dell’Ercolanese, mentre nello scontro salvezza tra il fanalino di coda Sant’Agnello e il Castel San Giorgio, vincono i rossoblue per 1-2, condannando il Sant’Agnello all’ultimo posto in classifica.

Eccellenza, i risultati

Buccino 2 – Ercolanese 0

Sant’Agnello 1 – Castel San GIorgio 2

Carotenuto 1 – Salernum Baronissi 1

Lion Montemiletto – Giffoni Sei Casali (rinviata)

Faiano 0 – Lioni 2

Virtus Avellino 0 – Cervinara 0

Agropoli – Solofra (rinviata)

San Marzano 1 – Costa d’Amalfi 0

Scafatese 3 – Vico Equense 0

Classifica

San Marzano 57

Agropoli 47

Scafatese 47

Audax Cervinara 38

Ercolanese 37

Virtus Avellino 32

Città di Solofra 30

Giffoni Sei Casali 27

Lioni 25

Salernum Baronissi 25

Buccino 24

Castel San Giorgio 23

Faiano 23

Montemiletto 23

Vico Equnse 21

Carotenuto 19

Sant’Agnello 13

Promozione: il punto sul torneo

Nel campionato di Promozione sale a undici la striscia di vittorie consecutive del Victoria Marra, supera anche il Centro Storico per 2-1 e mantiene salda la vetta della classifica.

Insegue la Pro Sangiorgese vittoriosa sul campo della Sarnese per 1-2, mantenendo invariate le distanze dalla vetta.

Altro pareggio per la Poseidon contro la Sanseverinese, 0-0 il risultato finale e posizione in classifica che non varia.

Quarta vittoria consecutiva per la Calpazio, dall’arrivo di mister De Cesare la squadra capaccese sembra aver ingranato una marcia diversa, superando per 1-0 il Sant’Egidio, mantiene la terza posizione in classifica all’inseguimento della vetta.

Dopo l’avvicendamento in panchina il Sapri pareggia 0-0 contro l’Atletico Faiano e muove leggermente la propria classifica.

Risultati Promozione girone D

Atletico San Gregorio 2 – Nocera Superiore 1

Sarnese 1 – Pro Sangiorgese 2

Victoria marra 2 – Centro Storico 1

Pontecagnano 2 – Herajon 0

Poseidon 0 – Sanseverinese 0

Calpazio 1 – Sant’Egidio 0

Real Palomonte 1 – Temeraria 2

Sapri 0 – Faiano 0

Classifica

Victoria Marra 41

Pro Sangiorgese 37

Calpazio 33

Atletico San Gregorio 33

Salerno 31

Pontecagnano 30

San Mango 25

Faiano 24

Sant’Egidio 20

Sarnese 19

Real Palomonte 19

Sanseverinese 18

Sapri 16

Nocera 16

Herajon 15

Poseidon 13

Calcio, Prima Categoria

Nello scontro al vertice del campionato di Prima Categoria tra Campagna e San Marco, la spunta la squadra al vertice della classifica imponendosi per 4-2 consolidando il primato.

La Battipagliese si aggiudica il derby per 2-0 contro l’Atletico Battipaglia e continua ad inseguire la prima posizione in classifica.

Ottimo successo del Real Vatolla sul Macchia, risultato finale 2-0, tre punti fondamentali per la zona play off.

Continua ad inanellare vittorie l’Atletico Pisciotta, questa volta ad avere la peggio è l’Olevanese, battuta 2-3, i play off sono stati agganciati.

Ritorna alla vittoria il Faraone con un pirotecnico 5-2 ai danni del Pro Colliano, punti utili per mantenere la scia della zona alta della classifica.

Risultati

Olevanese 2 – Pisciotta 3

Faraone 5 – Pro Colliano 2

Real Vatolla 2 – Macchia 0

Battipagliese 2 – Atletico Battipaglia

Campagna 4 – San Marco Agropoli 2

Olympica Cilento 0 – Bellizzi 2

Rovella 3 – Ascea 3

Classifica Prima Categoria

Campagna 37

Battipagliese 35

San Marco Agropoli 33

Real Vatolla 30

Real Bellizzi 30

Atletico Pisciotta 27

Faraone 27

Macchia 25

Atletico Battipaglia 22

Olympica Cilento

Ascea 13

Olevanese 13

Rovella 5

Pro Colliano 3