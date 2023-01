Utili per dare un tocco di sapore ai tuoi cibi, ecco perché coltivare le piante aromatiche in casa

Le piante aromatiche sono una parte essenziale della nostra cucina ed è per questo che è fondamentale coltivarle in casa.

Perché coltivare le piante acquatiche in casa

Coltivare le piante aromatiche in casa significa non solo avere sempre a disposizione delle erbe fresche e fragranti, ma anche godere di tutti i benefici salutari che queste preziose piante possono apportare.

Le piante aromatiche sono ricche di vitamine, minerali e altre sostanze nutrienti che possono migliorare la salute e il benessere generale. Inoltre, aggiungere le erbe aromatiche alle tue ricette può dare un sapore unico ai tuoi piatti e renderli più gustosi.

Coltivare le erbe aromatiche in casa è quindi un ottimo modo per mangiare meglio ed essere più sani.

Come scegliere le piante aromatiche da coltivare

Quando si tratta di scegliere le piante da coltivare, è importante considerare alcuni fattori come l’esposizione alla luce solare, i requisiti di umidità, il tipo di terreno e la quantità di acqua necessaria.

Dovresti anche considerare se vuoi coltivare le tue erbe da semi o come piantine già mature. Se hai scelto un tipo di erba specifica, assicurati di acquistare i semi o le piantine adatte per la tua zona climatica e ambientale.

Inoltre, assicurati di comprare solo semi o piantine sane da fonti affidabili per evitare di introdurre malattie nel tuo giardino o nelle tue colture.

Come coltivare le piante aromatiche in casa

Una volta deciso quale pianta coltivare, preparate il terreno e mettetevi al lavoro! Prima di tutto, assicurati che il terreno abbia un buon drenaggio e sia sufficientemente fertile.

Successivamente, segui le istruzioni sulla confezione dei semi o sulle etichette delle piantine per determinare la profondità della semina o della messa a dimora e la distanza tra una piantina e l’altra.

La maggior parte delle piante aromatiche preferisce un luogo soleggiato ma non direttamente esposto al sole cocente; cercate quindi di trovargli un posto ideale all’interno della vostra casa.

Dopo il trapianto, annaffiate regolarmente le vostre erbe aromatiche con acqua non calcarea per assicurarvi che crescano forti e sane.

Le principali piante aromatiche da coltivare in casa: rosmarino

Il rosmarino è un’erba aromatica molto popolare usata spesso per arricchire i piatti classici italiani come la pasta al pesto o la pizza margherita.

Coltivato all’aperto, può raggiungere fino a 2 metri ma se lo coltiviamo all’interno sarà più piccolo ma comunque vigoroso e profumato.

Il rosmarino ama la luce diretta del sole ma può anche tollerare l’ombra parziale. Ama i terreni poveri, ben drenati con un pH neutro-alcalino (6-7).

Si consiglia di annaffiarlo due volte a settimana durante i mesi estivi mentre durante l’inverno bastano pochi bagnature settimanali.

Timo

Il timo è un’erba mediterranea comune nella cucina italiana ed è nota per il suo aroma intenso ed esotico.

Si tratta di un arbusto basso che può raggiungere fino a 40 centimetri di altezza se lasciato crescere liberamente; tuttavia, in genere mantenuto intorno a 20-30 cm tramite potature regolari.

Ama le condizioni calde e asciutte con un pH neutro (6-7) ed è resistente alle temperature fredde fino a -15°C quindi può essere coltivato facilmente anche all’aperto d’inverno.

Salvia

Si tratta di un arbusto sempreverde molto resistente che può raggiungere fino a 1 metro di altezza se lasciato crescere liberamente; tuttavia in genere mantenuto intorno a 30-50 cm tramite potature regolari.

La salvia ama la luce solare diretta ma può tollerare anche la mezz’ombra; predilige i terreni ben drenati con pH neutro (6-7).

Annaffiatela regolarmente durante tutto l’anno con acqua non calcarea per evitare che si secchi troppo in estate o che diventi marrone in inverno.

Prezzemolo

Si tratta di un arbusto basso che può crescere fino a 30 cm quando lasciato incontrollato; tuttavia spesso viene mantenuto intorno a 15 cm tramite potature regolari.

Ama i terreni poveri con pH neutro (6-7) ed è resistente alle temperature fredde fino a -15°C quindi può essere coltivato tranquillamente anche all’aperto d’inverno purché venga protetto dalle gelate tardive con coperture adatte come teloni impermeabili o plastiche trasparenti.

Origano

Si tratta di un arbusto leggermente caducifoglio che può raggiungere fino a 60 cm di profondità se lasciato incontrollato; tuttavia spesso viene mantenuto intorno a30 cm tramite potature regolari.