Tutto pronto per la rassegna musicale “Gioi e Rivoluzione-Cantine Folk”, ecco il programma

Tutto pronto, a febbraio al via con la rassegna musicale che si terrà a Gioi Cilento per la direzione artistica di Dario Sansone (voce e autore dei Foja, regista e disegnatore).

Appuntamento dal 24 febbraio al 24 maggio

Appuntamento il 24 febbraio “GIOI e RIVOLUZIONE – Cantine Folk”, rassegna musicale che terminerà il 24 maggio.

Ecco cos’è la rassegna

“GIOI e RIVOLUZIONE – Cantine Folk” è una rassegna cantautorale di quattro incontri che, dal mese di febbraio, vedrà alternarsi quattro differenti artisti main del panorama nazionale.

Gli artisti

Francesco Di Bella (già frontman dei 24 Grana), Gino Fastidio (cantautore punk conosciuto per le sue apparizioni all’interno di programmi televisivi quali Made in Sud).

Ilazia Graziano (quota rosa del duo Forni/Graziano; famose le sue collaborazioni all’interno della colonna sonora dell’anime “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” e del videogame “Cowboy Bebop: Tsuioku no Serenade”) e Gnut (una delle principali nuove leve del cantautorato partenopeo, già finalista al Premio Tenco).

Non mancheranno gli spazi per le giovani proposte: ai quattro artisti si affiancheranno, infatti, Francesco Verrone, Faderica, acasadiUke e Bif.

La finalità

«L’intento è quello di invitare ad un ascolto attento il pubblico proponendo concerti di grande qualità artistica in un’atmosfera intima e conviviale», racconta Dario Sansone.