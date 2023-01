Polisportiva Santa Maria: sconfitta in trasferta con il Sant’Agata

Terza giornata del 2023 nel girone I di Serie D dove la Polisportiva Santa Maria cede al Città di Sant’Agata. Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il ventesimo turno di campionato, il terzo del girone di ritorno. i giallorossi erano di scena in trasferta con il team siciliano: termina per 5-2 per i padroni di casa. I cilentani centrano tre punti che fanno balzare i costieri a 25 punti, fuori dalla zona play-out.



Polisportiva Santa Maria- Sant’Agata: la gara

Prima occasione al 6′ Calafiore direttamente da calcio di punizione, lascia partire un bolide che impegna Cannizzaro che alza il pallone in angolo. Dopo tre minuti al primo affondo della partita il Santa Maria passa in vantaggio con l’asse Johnson-Tandara: è il numero 9 giallorosso a trafiggere il portiere avversario, servito ottimamente sul dischetto del rigore. Risposta immediata dei padroni di casa, ancora Calafiore prova dalla distanza, spedendo il pallone di poco sul fondo al 12′. Un minuto dopo il Santa Maria sfrutta i contropiedi e fa male. Tandara da posizione defilata, con una via di mezzo tra un cross e un tiro, trova la deviazione in angolo di Curtosi. Al 18’ il Sant’Agata pareggia. Squillace inventa una parabola perfetta per Vitale che di testa supera Cannizzaro per il pareggio, 1-1. Alla mezzora Johnson sguscia via tra le maglie avversarie ma arrivato in area viene fermato sul più bello dall’intervento di Duli in angolo. Al 33’ ,iracolo di Curtosi sul tiro quasi a botta sicura di Johnson, troppo debole e centrale. Dopo una carambola in area di rigore al 36′, il pallone schizza sui piedi di Vitale che riesce anche a calciare ma deve fare i conti con il salvataggio decisivo di Campanella. Nel finale al 41’ Squillace sfonda sull’out di sinistra, bravo Mancini a frapporsi con il fisico, evitando che il pallone possa arrivare verso la porta di Cannizzaro.

La ripresa

Prima occasione al 4’ con Pane che dal limite dell’area tenta una conclusione che non si abbassa a sufficienza per impensierire Curtosi. Al 10’ dagli sviluppi di calcio d’angolo, la palla spiove per il ben posizionato Vitale che tira di prima intenzione ma il suo diagonale finisce fuori. Due giri di lancette dopo rigore molto dubbio concesso al Sant’Agata. Bonfiglio si presenta dal dischetto e batte Cannizzaro.

Al quarto d’ora buco nella difesa del Santa Maria, Calafiore pesca in profondità Bonfiglio che a tu per tu con il portiere sigla la sua doppietta personale. A metà frazione poker Sant’Agata. Da calcio d’angolo prima Demoleon colpisce il palo poi sulla ribattuta è Calafiore il più lesto di tutti, depositando il pallone in rete.

Il Santa Maria prova a riaprire la gara e al 28′ un buon traversone di Catalano da calcio d’angolo trova Johnson, di testa, a pescare l’angolo giusto, 4-2. Alla mezzora il Sant’Agata segna ancora: Calafiore tutto solo in area di rigore batte Cannizzaro per il 5-2. Nel finale Ielo con il destro, da posizione defilata sporca i guantoni di Curtosi che prolunga la palla in angolo. Nel prossimo turno la Polisportiva sarà di scena in casa contro la Cittanovese.

Il Tabellino

Città di Sant’Agata (3-4-3): Curtosi; Casella, Duli (33’st Napoli), Demoleon; Barbara (41’st Amenta), Calafiore, Marcellino (33’st Scolaro), Squillace; Bonfiglio (37’st Maesano), Cicirello (37‘st Brunetti), Vitale. A disp.: Dima, Raspaolo, Iania,Romano. All.: Vanzetto

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Cannizzaro; Coulibaly, Diop, Campanella (17’st Ielo), Ferrigno; Mancini, Maio (20’st De Leonardis), Pane, Catalano; Tandara (37’st Gaeta), Johnson. A disp.: Grieco, Azindow, Di Cristina, Morlando, Tiberio, Ventura. All.: Di Gaetano

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno (Palermo-Bertelli)

Reti: 9’pt Tandara (SM), 18’pt Vitale (SA), 12’st Bonfiglio (rig) (SA), 14’st Bonfiglio (SA), 23’st Calafiore (SA), 28’st Johnson (SM), 30’st Calafiore (SA)

Note: Ammoniti: Cannizzaro (SM), Bonfiglio (SA), Coulibaly (SA), Calafiore (SA). Recupero: 1’pt e 4’st. Angoli: 9-5