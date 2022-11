Trapani- Polisportiva Santa Maria: non basta Tandara, cilentani sconfitti

Si interrompe dopo sei risultati utili di fila la striscia positiva della Polisportiva Santa Maria, che cede 2-1 sul campo del Trapani. La sfida, valida per l’undicesimo turno del girone I di Serie D, vede il vantaggio cilentano prima delle due reti sicule con i giallorossi fermi cosi a quota 12 punti in graduatoria, con una gara da recuperare.

Trapani- Polisportiva Santa Maria: la gara

Al 3′ il primo squillo del match con Kosovan che impegna Grieco in due tempi. A passare sono però i cilentani con Tandara che con freddezza trafigge in diagonale Summa. La reazione del Trapani al quarto d’ora con un colpo di testa di Gonzalez alto sopra la traversa. Bonanno, sul fronte opposto, al 19′ in contropiede ci prova dal limite ma senza impensierire il portiere avversario.

I siculi ci provano in un paio di occasioni ma Grieco fa buona guardia con Ferrante murato in extremis tra i cilentani al 36′. Al 42’ rigore per gli isolani che Falcone trasforma battendo Grieco per il pareggio.

Nella ripresa al 5’ Bonanno da calcio di punizione impegna Summa che è costretto a deviare in angolo

mentre al 13′ salvataggio sulla linea di Pane a Grieco battuto. Al 25’ palla gol d’oro per la Polisportiva, Bonanno si libera per la conclusione che impegna Summa agli straordinari in angolo, sulla battuta Diop non trova lo specchio di testa. La gara viene decisa al 34’ quando in area Musso è il più lesto di tutti a intervenire e a spedire il pallone in porta 2-1. Nei minuti finali succede poco, la Polisportiva cede di misura al Trapani e domenica prossima ospiterà il Ragusa.

Il Tabellino



Trapani (3-5-2): Summa; Romano, Carboni, Gonzalez; Pipitone, Mascari (26’st Merkaj), Falcone (32’st Musso), Civilleri (19’st Cangemi), Kosovan; Mokulu (40’st De Pace), Marigosu (34’st Matese). A disp.: Cultraro, Cellamare, Soprano, Mangiameli. All.: Monticciolo

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Grieco; Ferrante (11’st Coulibaly), Campanella, Diop, Ferrigno; Mancini, Ziello (11’st Pane), Ventura (29’st De Mattia), Ielo (32’st Capozzoli); Tandara (42’st Johnson), Bonanno. A disp.: Fezza, Morlando, D’Auria, Cuzzilla. All.: Di Gaetano

Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Scifo-De Simone)

Reti: 11’pt Tandara (SM), 42’pt Falcone (rig) (TP), 34’st Musso (TP)

Note: ammoniti.: Campanella (SM), Diop (SM), Bonanno (SM), Coulibaly (SM), Mascari (TP), Musso (TP). Angoli.: 8-5 Recupero.: 3’pt e 5’st.