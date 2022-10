Lamezia- Polisportiva Santa Maria: Tandara regala i tre punti ai giallorossi

Secondo successo di fila per la Polisportiva Santa Maria che vince sul campo del temibile Lamezia. Dopo la vittoria con il Canicattì i giallorossi vincono in terra calabrese, nel match valido per il sesto turno del girone I di Serie D. I cilentani grazie al gol di Tandara, 0-1, salgono a quota

Lamezia- Polisportiva Santa Maria: la gara

A “D’Ippolito” dopo appena otto giri di lancette quando lo squalo Tandara firma il suo secondo sigillo stagionale, portando avanti la Polisportiva. Gioca bene la squadra di Di Gaetano: la freschezza e la spensieratezza dei più giovani, l’autorità dei grandi. Il risultato è un Santa Maria gagliardo capace di far tremare la formazione calabrese in più di una circostanza. Il Lamezia prova a rispondere con uno dei due ex di turni, Cunzi, – l’altro è il greco Emmanouil -, su calcio piazzato, ma la mira non è buona. Il mirino di Cunzi non mette a fuoco la porta nemmeno allo scadere: servizio di Maltese e tiro fuori del 21. Nella ripresa, inevitabilmente, cambia il copione: il Lamezia accentua la pressione, la Polisportiva deve abbassarsi per difendere la porta di Grieco. Ma alla fine il pressing lametino si traduce soprattutto in una supremazia territoriale: di occasioni vere e proprie il Lamezia non ne crea. Il Santa Maria, allora, al triplice fischio può festeggiare la seconda vittoria consecutiva.

Il Tabellino

FC Lamezia Terme (4-3-3): Mataloni; Kanoute (1’ st Abatneh), Silvestri, Cadili, De Luca; Cristiani, Maltese (39’ st Zulj), Emmanouil (25’ st Ferreira); Fangwa (25’ st Morana), Addessi, Cunzi (10’ st Terranova). A disp.: Pasqua, Tipaldi, Borgia, Alma. All.: Novelli.

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Grieco; Ferrante (18’ st Cuzzilla), Diop, Campanella, Ferrigno; Coulibaly, D’Auria (24’ st Mancini), Ventura, Ielo (37’ st Ziello); Tandara, Johnson (31’ st Pane). A disp.: Fezza, D’Avella, Di Peri, Petrazzuolo, De Mattia. All. Di Gaetano

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato (Spizuoco-Laconi)

Reti: 8’ pt Tandara (SM)

Note: ammoniti Ferrante (SM), Grieco (SM), Campanella (SM), D’Auria (SM). Angoli: 5 a 3. Recupero: 2’ pt e 5’ st.