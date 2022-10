Polisportiva Santa Maria- Canicattì: arriva il primo successo dell’anno dei giallorossi

Prima vittoria dell’anno per la Polisportiva Santa Maria, che batte il Canicattì nella quinta giornata del girone I di D Serie D. Termina 2 a 1 al “Carrano” un match intenso, giocando dove i giallorossi nella ripresa dopo lo schiaffo del primo tempo entrano a testa bassa sul rettangolo verde portando l’intera posta in palio a casa.

Polisportiva Santa Maria-Canicattì: la gara

Di Gaetano sceglie ancora il 4-4-2, mentre gli ospiti si presentano con il 4-3-3. I cilentani partono subito all’assalto con l’obiettivo di cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie. Le premesse non sono positive perché la fortuna decide di mettersi ancora di traverso e allora al primo affondo, su un calcio piazzato, il Canicattì la sblocca con Raimondi. La porta di Scuffia sembra stregata anche quando Tandara lo supera, per poi essere fermato dal palo. Nella ripresa, dentro subito Citro, Ferrante e Bonanno. Comincia l’assalto ed è “Piddu” Ferrante a trovare il punto del pari con uno stacco di testa imperioso che fa tremare il “Carrano”. Ma il pari non accontenta i giallorossi che continuano a macinare gioco.

E’ cambiata l’inerzia del match e anche lo squalo Tandara trova il primo gol stagionale che vale i 3 punti. Bonanno la potrebbe chiudere, ma la botta subita nel turno infrasettimanale si fa sentire. Nel finale, poi, come se non bastassero già i guai fisici di Bonanno e De Marco (condizioni da valutare), si fa male anche Citro, costretto purtroppo ad uscire. Dopo cinque minuti di recupero, può esplodere la festa. Forza ragazzi, ora non ci fermiamo.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Grieco; Coulibaly, Diop, Campanella, Ferrigno; De Mattia (1’ st Ferrante), Di Peri (1’ st Citro (37’st De Leonardis)), Ventura, Ielo; Tandara, Yeboah (1’ st Bonanno (42’st Ziello)). A disposizione: Guerra, Ferrante, D’Avella, Morlando, D’Auria. All. Francesco Di Gaetano

Canicattì (4-3-3): Scuffia; Fuschi (37’ st Di Mercurio), Raimondi, Pettinato, Russo (16’st Scopelliti); Sidibe (30’st Scalisi), Privitera, Cardinale; Iezzi (30’st Gueye), Manfrè, Santapaola (10’ st Licciardello). A disposizione: Amata, Conti, Sinatra, Bozzanga. All. Calogero Bonfatto.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce (Spagnolo-Miccoli)

Reti: 22’ pt Raimondi (CA), 10’ st Ferrante (SM), 15’st Tandara (SM).

Note: Espulsi: Morlando (SM, non dal campo). Ammoniti: Ferrigno (SM), Ventura (SM), Guerra (SM, non dal campo), Raimondi (CA), Scalsi (CA), Licciardello (CA) Angoli: 5 a 2. Recupero: 2’ pt, 5’ st.