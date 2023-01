Le 8 cose che non devi assolutamente lavare in lavastoviglie, ecco una guida completa

Molte persone non sanno quali oggetti possono essere lavati nella lavastoviglie e quali no.

La lavatrice è un grande vantaggio nella nostra vita quotidiana, ma è importante sapere come usarla in modo appropriato per assicurarsi che tutti gli oggetti siano puliti e sicuri.

In questo articolo, discuteremo le cose da non lavare in lavastoviglie e come prenderci cura di esse in modo più appropriato.

Quali sono le cose che non si possono lavare in lavastoviglie

La lavastoviglie è uno dei dispositivi più comodi e pratici per la pulizia di stoviglie e pentole, ma ci sono alcune cose che non si possono lavare in lavastoviglie.

Per prima cosa, gli oggetti con manico in legno come mestoli, cucchiai e forchette devono essere lavati a mano. Anche se sembra resistente, il legno assorbe l’acqua e può gonfiarsi e deformarsi quando viene esposto all’acqua calda della lavastoviglie.

Inoltre, l’alta temperatura dell’acqua può rovinare la finitura del legno. Altri articoli che non possono essere lavati in lavastoviglie includono i coltelli affilati, le posate d’argento, le stoviglie in ceramica o porcellana dipinte a mano e le stoviglie in vetro soffiato.

Questi tipi di stoviglie possono rompersi o scolorirsi se esposte all’acqua calda e al calore della lavastoviglie.

Qual è l’orario migliore per fare la lavastoviglie

Per ottenere i migliori risultati con la lavastoviglie, è importante seguire un certo programma di utilizzo. La maggior parte degli utenti sceglie di far partire il ciclo di pulizia durante la notte quando il carico è più leggero e l’energia elettrica è meno costosa.

Questo è anche il momento migliore per prevenire problemi come muffe e odori sgradevoli. Prima di caricare le stoviglie nella lavastoviglie, assicurati di rimuovere tutti gli avanzi di cibo dai piatti.

Sebbene molte lavastoviglie siano dotate di filtri per prevenire i blocchi, alcuni piccoli pezzi di cibo possono ancora passare attraverso i filtri e causare problemi.

Quali prodotti utilizzare per la lavastoviglie

Esistono diversi prodotti che puoi usare per garantire che la tua lavastoviglie funzioni al meglio. Il detersivo liquido è generalmente consigliato per la maggior parte delle applicazioni, poiché è più efficiente nell’eliminare lo sporco rispetto a polveri o pasticche.

Se vuoi ottenere un risultato eccellente, puoi anche usare un additivo speciale come un brillantante o un sale da cucina per prevenire la formazione di macchie su stoviglie e pentole.

Inoltre, dopo aver completato il ciclo di pulizia, assicurati sempre di svuotare la vasca prima di caricarla nuovamente con altri piatti da lavare.

Fare la lavastoviglie fa male?

Fare la lavastoviglie non soltanto non fa male, ma può effettivamente avere benefici per la salute. Il detergente usato nella macchina riduce notevolmente il numero di batteri presenti su stoviglie e pentole, rendendole più sicure ed igieniche da usare.

Le temperature elevate della macchina contribuiscono a uccidere ancora più batteri rispetto al solo detergente. Infine, fare regolarmente la lavastoviglie impedisce alle pentole di accumulare sporcizia o macchie difficili da togliere con spugne o strofinacci.

Quale detersivo usare per la lavastoviglie e come pulirla

Scegliere il detersivo giusto per la tua lavastoviglie è fondamentale per migliorare l’efficacia della macchina e prevenire danni alla tua lavastoviglie.

Gli ammorbidenti sono generalmente sconsigliati poiché possono lasciare residui su stoviglie e pentole che possono favorire lo sviluppo di muffe e batteri nocivi.

Opta per prodotti specificatamente progettati per essere utilizzati nella tua macchina come detersivi liquidi o pasticche che contengono enzimi attivati ​​dall’acqua calda che rimuoveranno lo sporco più difficile senza danneggiarlo le superfici delicate delle stoviglie.

La guida

Quando hai finito di fare la lavastoviglie, assicurati sempre di pulire bene il vano interno con un panno umido per prevenire l’accumulo di polvere o sporcizia che potrebbero ostacolare il buon funzionamento della macchina nel tempo.Lavare le cose giuste nella lavastoviglie è una parte importante della manutenzione della nostra cucina.

Seguendo queste semplici linee guida, possiamo assicurarci che la nostra lavastoviglie rimanga in buone condizioni e duri per anni a venire. Ricordate, non lavare mai le cose che non dovrebbero essere messe in una lavastoviglie: potrebbero causare danni permanenti o potrebbero non essere pulite a sufficienza.

Prendetevi del tempo per informarvi su cosa può e non può essere lavato in una lavastoviglie, e godetevi l’esperienza di cucinare con stoviglie pulite.