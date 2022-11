I 10 cibi che non devi assolutamente riscaldare in microonde

Alzi la mano chi non hai mai riscaldato un alimento nel microonde. Ultimamente è un elettrodomestico sempre più utilizzato e un voga. Ma sapevi che non tutti i cibi possono essere riscaldati al microonde?

Sarà che il nostro tempo a disposizione è sempre meno, sarà che è più pratico e veloce rispetto al riscaldamento su gas, il microonde è ormai in tutte le case.

Dovresti però sapere una cosa importantissima, non tutti gli alimenti possono essere riscaldati al microonde alcuni, addirittura, sarebbero pericolosi per la nostra salute anche a lungo termine. Medesima cosa anche per i cibi da congelare, te ne avevamo parlato qui.

Continua a leggere questo articolo, ti svelerò quali sono i cibi da non avvicinare al microonde. Ma prima voglio raccontarti un po’ di storia del microonde.

Forno a microonde, un po’ di storia

Circa 40 anni fa, le cucine americane ricevettero il dono del microonde e divennero rapidamente dipendenti Le generazioni più giovani non possono nemmeno immaginare di fare farina d’avena, cioccolata calda o popcorn senza microonde.

Eppure molti di noi usano il microonde in modo errato per i cibi riscaldati. Certo, sappiamo che non dobbiamo mai porre gfogli di alluminio, metallo o plastica sul piatto del microonde, ma ci sono rischi altrettanto pericolosi coinvolti nel bombardare determinati alimenti.

Per cominciare, un microonde non cuoce il cibo in modo uniforme, il che spesso significa che i batteri presenti negli alimenti riscaldati sopravviveranno.

Poi c’è il problema delle esplosioni a microonde che contribuiscono direttamente alla produzione di tossine cancerogene. Per ridurre al minimo i rischi del microonde, non usarlo per cucinare o riscaldare determinati cibi.

Ecco i 10 cibi da non riscaldare al microonde

Uova bollite

Sgusciato o sgusciato, quando un uovo sodo viene cotto nel microonde, l’umidità all’interno crea un accumulo di vapore estremo, come una pentola a pressione in miniatura, al punto che l’uovo può esplodere!

Uova sode

Ancora più spaventoso, l’uovo potrebbe scoppiare dopo essere stato riscaldato, il che significa che l’uovo bollente può esplodere in mano, sul piatto o persino in bocca.

Per evitare di trasformare il tuo uovo in una bomba a vapore, taglialo a pezzetti prima di riscaldarlo o, meglio ancora, evita di metterlo del tutto nel microonde.

Latte materno

Molte neo mamme congelano e conservano il latte materno per un uso successivo, il che è ottimo, purché non venga riscaldato nel microonde.

Latte materno

Allo stesso modo in cui le microonde riscaldano piatti di cibo in modo non uniforme, possono anche riscaldare una bottiglia di latte materno in modo non uniforme, creando “punti caldi” che possono bruciare gravemente la bocca e la gola del bambino.

Carne lavorata

Le carni lavorate contengono spesso sostanze chimiche e conservanti che ne prolungano la durata. Sfortunatamente, cuocerle nel microonde può peggiorare quelle sostanze per la tua salute.

Carni rosse

Nelle carni lavorate nel microonde, potremmo essere inconsapevolmente esposti a cambiamenti chimici come il colesterolo ossidato nel processo, secondo una ricerca nel Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Riso

Ti starai chiedendo perché proprio il riso? Ebbene, secondo la Food Standards Agency , il riso nel microonde a volte può portare ad intossicazione alimentare.

Riso in bianco bollito

Il problema con il riso riguarda la comune presenza di un batterio altamente resistente chiamato Bacillus cereus . Il calore uccide questo batterio, ma può aver prodotto spore tossiche e sorprendentemente resistenti al calore.

Numerosi studi confermano che una volta che il riso esce dal microonde e viene lasciato a temperatura ambiente, le spore in esso contenute possono moltiplicarsi e causare intossicazioni alimentarise lo mangi.

Queste tossine possono causare due tipi di malattie: un tipo caratterizzato da diarrea e l’altro, chiamato tossina emetica, caratterizzato da nausea e vomito.

Pollo

La cosa più importante da capire sulle microonde è che il loro calore non uccide sempre i batteri, perché le microonde riscaldano dall’esterno invece che dall’interno verso l’esterno.

Petto di pollo

In quanto tali, alcuni cibi riscaldati inclini ai batteri avranno un rischio maggiore di causare malattie quando queste cellule batteriche sopravvivono.

Tenendo presente questo, puoi capire perché il pollo, che è a rischio di contaminazione da salmonella , potrebbe essere un alimento pericoloso per il microonde. Prima di mangiare il pollo, devi cuocerlo accuratamente per eliminare tutti i batteri presenti. Poiché le microonde non cuociono completamente o in modo uniforme tutte le parti della carne, è più probabile che rimangano batteri sopravvissuti , come la salmonella.

Verdure a foglia

Se vuoi conservare il sedano, il cavolo cappuccio o gli spinaci da mangiare in seguito come avanzi, pianifica di riscaldarli in un forno convenzionale anziché in un microonde.

Verdure a foglia

Quando vengono fatti saltare nel microonde, i nitrati presenti in natura (che sono molto buoni per te da soli) possono convertirsi in nitrosammine, che possono essere cancerogene, secondo gli studi.

Barbabietole

Barbabietole

La stessa conversione chimica che accade agli spinaci vale per il riscaldamento di barbabietole e rape ricche di nitrati! Meno male che sono altrettanto buoni freddi.

Peperoncino

Quando i peperoncini vengono riscaldati nel microonde, la capsaicina, la sostanza chimica che conferisce loro il sapore piccante, viene rilasciata nell’aria.

Nell’aria, la sostanza chimica può bruciare gli occhi e la gola.

Frutta

L’uva cotta al microonde non produrrà uvetta, ma produrrà plasma, che è una forma di materia che si crea quando il gas viene ionizzato e lascia fluire l’elettricità.

Uva per dessert

Il plasma potrebbe non essere prodotto da altri frutti, ma potresti comunque rimanere con un pasticcio. Il frutto intero intrappola il vapore sotto la polpa, il che significa che potrebbe esplodere mentre si sta riscaldando.

Patate

Il pericolo arriva quando provi a riscaldare le patate cotte. Cuocere le patate in un foglio di alluminio protegge i batteri C. botulinum dal calore, il che significa che potrebbe potenzialmente causare botulismo.

Patate al forno

Quindi ti consiglio di riscaldare le patate sempre in una teglia e mai in fogli di alluminio.

Se questo articolo è stato interessante, torna a leggerci. Nei prossimi giorni ti parleremo di altri accorgimenti da seguire in cucina.