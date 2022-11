Ecco i 9 cibi che non dovresti mai congelare

Quante volte, rientrando a casa dopo una giornata stancante a lavoro, apriamo il freezer di casa nostra e decidiamo di scongelare qualcosa?!

Dai ammettilo, lo fai anche tu. Un po’ per comodità, un po’ perché di metterci ai fornelli e inventare qualcosa non ci va e allora, che sia della carne, che sia una lasagna che hai fatto la domenica, scongelare può risultare un’ottima soluzione.

Continua a leggere quest’articolo perché ti svelerò quali sono i cibi che, invece, dovresti evitare di congelare. Alcuni alimenti, infatti, subendo il processo di solidificazione, potrebbero innanzitutto perdere le loro qualità, ma in altri casi, potrebbero addirittura nuocere alla salute, a lungo andare.

I vantaggi e gli svantaggi del congelamento

Il congelamento è un ottimo modo anche per ridurre gli sprechi alimentari. A volte, come dicevamo, può causare problemi di consistenza, rendendo il cibo sgradevole da mangiare, il che rende più probabile che venga buttato via, annullando l’intero atto di congelamento.

Ecco i cibi che dovresti evitare di congelare

Il latte congelato non ti farà male, ma può sembrare granuloso dopo essere stato scongelato. Questo vale anche per metà e metà e panna, anche se la granulosità diminuisce con un maggiore contenuto di grassi. La buona notizia, tuttavia, è che il latte e la panna congelati possono essere utilizzati in cucina e al forno, senza alcun danno evidente al prodotto finale. Scopri come congelarli qui.

Il latte

Il latte congelato non ti farà male, ma può sembrare granuloso dopo essere stato scongelato.

Questo vale anche per metà per la panna, anche se la granulosità diminuisce con un maggiore contenuto di grassi.

La buona notizia è che il latte e la panna congelati possono essere utilizzati in cucina e al forno, senza alcun danno evidente al prodotto finale.

Carne e frutti di mare già congelati una volta

Sebbene non ci siano problemi di sicurezza alimentare sullo scongelamento di carne o frutti di mare precedentemente congelati e scongelati, farlo (ancora una volta) crea alcuni problemi con la consistenza.

L’acqua si espande quando si congela, rompendo le pareti cellulari e ammorbidendo i tessuti muscolari. Non è così evidente dopo un ciclo di congelamento e scongelamento, ma mettere bistecche, costolette o gamberetti attraverso un altro periodo di congelamento può renderli molli.

(Il cibo che è stato scongelato e lasciato riposare a temperatura ambiente per due o più ore, tuttavia, non deve mai essere ricongelato, a causa della crescita microbica).

Frutta e verdura delicata

Sbollentare le verdure può aiutarle a mantenere la consistenza e il sapore mentre sono conservate nel congelatore. In caso di dubbio, considerare il contenuto d’acqua e l’uso previsto.

Cetrioli, zucchine, pomodori e sedano perderanno un po’ di schiocco e struttura una volta congelati. Non congelare mai la lattuga o il cavolo, a meno che tu non preveda di trasformarli in una zuppa.

Erbe aromatiche intere

Proprio come le verdure delicate, le erbe a foglia come il coriandolo, il basilico e il prezzemolo soffriranno se gettate nella ghiacciaia intera.

Potete, comunque, tritarli e mescolarli con l’olio, quindi congelarli in sacchetti di plastica per preservarne il sapore.

Le erbe più resistenti e legnose, come il rosmarino, possono essere congelate in sacchetti per il congelatore senza nessun’altra preparazione.

Panna acida, yogurt e crema di formaggio

Proprio come i loro materiali di partenza, questi prodotti caseari possono diventare granulosi quando congelati, ma possono comunque essere utilizzati in cucina e al forno.

Astenersi dal congelare qualsiasi salsa a base di latticini, ma sentiti libero di usare la panna acida congelata e scongelata in una torta, salsa o qualsiasi altra ricetta che lo richieda, ad eccezione di quelle in cui il latte è l’ingrediente principale.

(La crema di formaggio congelata e scongelata renderebbe una cheesecake granulosa, e nessuno la vuole).

Maionese

Non congelare la maionese (o qualsiasi alimento a base di maionese) potresti avere delle sgradevoli sorprese. La componente acida presente nella salsa, potrebbe risultare acida e avariata.

Cibo che hai fritto tu stesso

Le prelibatezze prefritte come le patatine fritte e i bocconcini di pollo sono spesso precotti e abbattuti per aiutarli a raggiungere la consistenza desiderata.

Il congelamento del cibo che hai fritto personalmente consente all’acqua e all’olio di migrare lentamente verso l’esterno, il che significa che il tuo pollo fritto finirà inzuppato, l’opposto di quello che dovrebbe essere il pollo fritto.

Uova nel guscio

Ancora una volta, l’acqua è il motivo per cui non puoi congelare le uova nel loro guscio.

L’acqua all’interno dell’uovo si espanderà, provocando la rottura del guscio. Se hai davvero bisogno di congelare le uova, assicurati di romperle in una vaschetta per cubetti di ghiaccio in silicone con un po’ di spray da cucina.

Cibo in scatola

Mettere le lattine sigillate di cibo nel congelatore è una cattiva idea. Proprio come le uova nel loro guscio, tutta l’acqua nella lattina si espande, il che può farla scoppiare e (potenzialmente) arrugginire.

Se devi semplicemente congelare quei fagioli fritti, assicurati di trasferirli prima in un contenitore sicuro per il congelatore.