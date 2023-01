Nuovi spazi per ampliare l’Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina: la sede della Polizia Municipale pronta ad accogliere gli studenti

E’ passato un mese da quando il Comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Franco Cembalo, ha reso noto di essersi attivato per cercare nuovi spazi per ampliare l’Istituto Comprensivo, alla luce del notevole numero di studenti iscritti e dell’esigenza, espressa attraverso lettere da parte dei genitori e attraverso una nota della dirigente scolastica, di cercare spazi più idonei e facilmente accessibili.

Individuati i locali idonei: ecco quali

Finalmente i locali da destinare alle attività scolastiche sono stati individuati ed è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di effettuare tutti i rilievi del caso per procedere e renderli usufruibili.

L’ importante decisione era già stata presa, dopo un lungo dibattito tra maggioranza e opposizione, durante il consiglio comunale straordinario del 30 dicembre tenutosi presso la sala delle adunanze consiliari «Oreste Reina» della Sede Comunale distaccata della frazione di Cerrelli.

La scuola sarà accorpata in un unico edificio

Gli immobili, già di proprietà dell’ente, ritenuti idonei ad accogliere gli studenti del territorio si trovano presso il centro di Altavilla Silentina, nell’attuale sede della Polizia Municipale, dove ci sarebbero degli ampi spazi liberi e in località Borgo Carilla presso l’alloggio dell’attuale edificio adibito a scuola e situato in via della Libertà.

Questi spazi saranno adibiti ad hoc così che all’interno vi si potranno svolgere tutte le attività scolastiche in totale sicurezza per gli alunni e per il personale. La scuola media sarà accorpata in un solo edificio, dotato di laboratori multimediali e ad Altavilla Silentina centro saranno spostate le classi della scuola materna.

Una misura che servirà a superare molti disagi visto che attualmente la scuola media di Altavilla Silentina è dislocata in due plessi siti uno nella frazione di Borgo Carilla e un altro presso il capoluogo.