Il Comune di Altavilla Silentina punta ad ampliare l’istituto comprensivo: si cercano locali idonei

L’Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina sarà ampliato affinché gli spazi possano essere adeguati alle esigenze degli alunni sempre più numerosi e del personale scolastico.

Avviato l’iter per la ricerca di nuovi spazi al fine di ampliare l’Istituto

Il comune, retto dal sindaco Francesco Cembalo, si è attivato per cercare locali idonei anche in seguito alla richiesta avanzata dalla dirigente scolastica all’ente.

L’Ufficio Tecnico Comunale ha già avuto mandato di provvedere ad individuare gli spazi che potrebbero essere adatti ad accogliere tutta l’attrezzatura necessaria per le lezioni. Per il momento è stato individuato un appartamento situato nella frazione di Borgo Carilla, potrebbero essere allocati lì gli studenti più grandi, mentre la scuola dell’infanzia potrebbe essere estesa ai locali situati vicino al comando della Polizia Municipale o nel centro urbano. Per avere l’ok definitivo, tuttavia, bisognerà aspettare l’esito dei sopralluoghi tecnici.