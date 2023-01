Nel Cilento una strada intitolata a Diego Armando Maradona

Pompei è stata la prima città ad intitolare una strada a Diego Armando Maradona. Nell’ottobre scorso, infatti, la città ha scelto di dedicare la Traversa Vittorio Emanuele III al Pibe de Oro, scomparso nel 2020.

Da allora le iniziative per ricordare il campione argentino si sono moltiplicate. Anche lo Stadio di Napoli ha preso il suo nome, abbandonando la vecchia denominazione di San Paolo.

L’iniziativa nel Cilento

Non tutti sanno, però, che anche nel Cilento esiste una strada che porta il nome di Diego Armando Maradona. Si trova a Vibonati. Il comune guidato dal sindaco Manuel Borrelli nei mesi scorsi ha scelto di riorganizzare la toponomastica sul territorio.

In quest’ambito ha deciso di intitolare la strada che porta al campo sportivo al più grande calciatore di tutti i tempi. La notizia è passata in sordina, ma chi passa in zona resta colpito dalla presenza di una via intitolata all’ex numero 10 del Napoli.

Chi era Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona è stato un calciatore e allenatore di calcio argentino. È stato considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi e ha vinto molti premi individuali e di squadra, tra cui la Coppa del Mondo FIFA del 1986 con l’Argentina. È morto il 25 novembre 2020.