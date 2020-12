Maurizio De Giovanni incontra gli studenti Unisa: “Ho visto Maradona”

Venerdì 4 dicembre alle ore 15.45 si svolgerà sulla piattaforma Zoom l’incontro dal titolo Ho visto Maradona a cura della rassegna FILMIDEA 2020/21 “Giornate di studio su storia, cinema, musica e Tv”, realizzata con la collaborazione dei Dipartimenti di Studi Umanistici, di Scienze del Patrimonio Culturale e di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno.

Interverranno lo scrittore Maurizio De Giovanni, il prof. Vittorio Dini (Università di Salerno) e il prof. Oscar Nicolaus (Università Suor Orsola Benincasa). La rassegna FILMIDEA, ormai giunta alla XVII edizione, è un progetto didattico che interpreta il cinema (e in generale i media audiovisivi) come strumento di studio e momento di approfondimento culturale.

In questo periodo in cui le piattaforme digitali costituiscono il principale mezzo di svolgimento delle attività didattiche, UNISA organizza in questa modalità anche numerosi seminari e incontri formativi.

Sarà possibile assistere all’incontro cliccando qui.