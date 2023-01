Cala il sipario sulla terza edizione di «Natale in Mostra» a Sapri: boom di presenze per ammirare le opere presepiali

Le festività natalizie sono terminate da un pò e si sono spenti anche i riflettori sulla mostra di arte presepiale allestita presso la dimora storica del Buon Pastore a Sapri.

L’iniziativa nata dall’Associazione Terre del Bussento

Tutti hanno potuto ammirare le tante opere provenienti da diverse zone della Campania, circa 50, grazie al lavoro del direttore artistico Antonio Rocco che li ha selezionati con molto impegno. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, è stata organizzata dall’associazione «Terre del Bussento».

Sono stati circa 4.000 i visitatori in 40 giorni di esposizione arrivati dai paesi vicini, dalla Basilicata e dalla Calabria, oltre che naturalmente i cittadini di Sapri e quanti sono ritornati per le festività natalizie o che hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nella Città della Spigolatrice.

«La terza edizione di Natale in Mostra ha registrato un notevole interesse di pubblico e di critica” dice Matteo Martino, presidente dell’associazione organizzatrice, che prosegue “vorrei approfittarne per ringraziare quanti si sono prodigati per la buona riuscita della mostra unitamente all’amministrazione comunale. Siamo pronti a lavorare per la quarta edizione del prossimo anno».

«Ottima iniziativa che ha fatto registrare un notevole afflusso di visitatori, che è entrata a far parte, fin dalla prima edizione, delle attività volute fortemente da questo assessorato, sicura delle positive ricadute sul territorio». Queste le parole dell’assessore Amalia Morabito.

In cantiere anche la nascita di un’associazione che raggruppi quanti sul territorio si dilettano con la passione dei presepi e la creazione di un laboratorio aperto a tutti, anche alle scuole, per una futura esposizione che duri tutto l’anno.