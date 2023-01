Così lo stadio Sant’Anna si rifà il look. Affidati i lavori

Lo stadio Sant’Anna di Battipaglia si rifà il look. Lo storico stadio della città verrà sottoposto ad interventi di adeguamento per oltre 830mila euro.

Stadio Sant’Anna: i lavori

Nel dettaglio si procederà alla ristrutturazione delle strutture oggi fatiscenti, all’installazione del manto in erba sintetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche un intervento di efficientamento energetico grazie all’installazione di pannelli solari sui locali spogliatoi.

Non solo. Il campo avrà a disposizione anche una palestra e una sala convegni. Sarà implementato, inoltre, l’impianto di illuminazione con quattro torri faro.

Il futuro

Consegnati i lavori. Se ne occuperà un raggruppamento temporaneo di imprese salernitane. Il sindaco Cecilia Francese nelle scorse settimane aveva annunciato che il Sant’Anna (dal nome del popoloso rione) sarebbe diventato la casa della Battipagliese.

Un impianto in una zona periferica destinato unicamente al calcio. Il recupero del Sant’Anna, inaugurato nel lontano 1949, rientra in un più ambio programma di interventi di rigenerazione urbana della zona.

In corso, infatti, la gara per la progettazione di interventi che prevedono la realizzazione di servizi e uffici: un mercato coperto, un nuovo campo da gioco, la sede della protezione civile e parcheggi. Per questi interventi stimata una spesa di 4,5 milioni di euro.