Prima Categoria: Real Vatolla frena la capolista Battipagliese. Faraone e San Marco accorciano

Colpo del Real Vatolla sulla capolista Battipagliese. La squadra di mister Voza infligge la prima sconfitta stagionale alle zebre rilanciandosi nelle zone alte della classifica del campionato di Prima Categoria.

Ne approfitta anche il Faraone superando agevolmente fuori casa per 0-3 l’Olimpica Cilento e raggiunge la Battipagliese in seconda posizione (con una partita in più).

Altra vittoria anche per il San Marco Agropoli, con il risultato di 0-2 supera il Macchia e accorcia ad una sola lunghezza dalla capolista Battipagliese.

Sconfitta per l’Atletico Pisciotta sul campo del Città di Campagna, 2 – 1 il risultato finale, che permette alla formazione di casa di conquistare la vetta del campionato di Prima Categoria Girone H.

Risultati del 10° turno del campionato di Prima Categoria girone H

Olympica Cilento 0 – Faraone 3

Real Vatolla 2 – Battipagliese 1

Real Bellizzi 0 – Atletico Battipaglia 1

Macchia 0 – San Marco Agropoli 2

Ascea 3 – Colliano 0

Campagna 2 – Pisciotta 1

Rovella 2 – Olevanese 3

Classifica

Campagna 22

Battipagliese 20

Faraone 20

San Marco Agropoli 19

Atletico Battipaglia 19

Real Bellizzi 18

Real Vatolla 17

Macchia 14

Atletico Pisciotta 14

Olevanese 2

Olympica Cilento 9

Ascea 8

Pro Colliano 1

Rovella 1