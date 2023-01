Comune di Pertosa gongola: ammesso a finanziamento il progetto per la riqualificazione del Museo Speleo-Archeologico

Ammonta ad euro 499.718, 25 la somma stanziata dal Ministero della Cultura per il finanziamento della proposta progettuale candidata dal Comune di Pertosa che interessa il Museo Speleo-Archeologico.

Un progetto rivolto anche all’inclusione sociale: i dettagli

Il progetto ammesso al finanziamento era stato candidato nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura –

Le misure previste dal Ministero

Misura 1 – Patrimonio culturale per la prossima generazione – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) – Investimento 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Nella graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento suddivise per macroaree – MACROAREA SUD, pubblicata con decreto del Ministero della Cultura n. 1502 del 21.12.2022, dunque, c’è anche il Comune di Pertosa. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Barba.

Le dichiarazioni

«E’ un’importante occasione per ammodernare il nostro Museo e renderlo fruibile ad un pubblico sempre più vasto. Crediamo che i finanziamenti siano grandi opportunità di crescita per il nostro territorio e come Amministrazione Comunale siamo impegnati in più candidature per il nostro borgo».