Pertosa- Auletta: un weekend con l’Archeologia virtuale | 13-14 Novembre

PERTOSA- AULETTA. Si parte Sabato 13 novembre alle ore 16.00 presso il Museo Speleo Archeologico a Pertosa con il convegno e la presentazione del libro di Filomena Papaleo “Il culto micaelico nella provincia di Salerno la Grotta dell’Angelo di Pertosa-Auletta”.

La Fondazione ha voluto approfondire il culto di San Michele nelle Grotte. Da questa ricerca è risultato un volume che descrive la diffusione del suo culto in grotta in tutta la Provincia di Salerno, caratterizzata da una presenza davvero significativa di santuari micaelici.

Di questo parleranno, insieme alla dottoressa Anna Di Santo, già funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, la professoressa Antonella Minelli dell’Università del Molise, l’autrice del libro, la professoressa Rosanna Alaggio dell’Università del Molise e gli ingegneri Giuseppe Lagreca e Federico Capriuoli che hanno lavorato sulla scansione 3D dell’antro e sulla realizzazione degli Oculus VR.

Gli oculus VR Il secondo momento della giornata del 13 Novembre è dedicato alla presentazione degli Oculus VR. Dalla semplice fruizione turistica delle Grotte, la Fondazione MIdA ha portato avanti ricerche sul sito ipogeo in ambito archeologico e storico ottenendo dei risultati straordinari raccontati agli appassionati e al grande pubblico con l’ausilio dell’allestimento museale situato in piazza De Marco a Pertosa: il Museo Sparch (Speleo Archeologico).

I suoi allestimenti, già caratterizzati da un ampio ricorso alle tecnologie multimediali, si è arricchito recentemente di un altro strumento innovativo che consente di immergersi nella dimensione delle grotte con un viaggio nel passato di 3500 anni fa: l’Oculus VR.

Grazie a scansioni 3D, indossando questo strumento, è possibile vivere un’esperienza unica consentendo di immergersi ed esplorare l’ambiente delle Grotte così come era nei secoli della Preistoria. A questo strumento si aggiunge un video in alta definizione, sempre di ricostruzione del villaggio palafitticolo rinvenuto a fine Ottocento nell’antro delle grotte, che ugualmente consente ai visitatori di tornare indietro nel tempo e scoprire come vivevano i nostri antenati.

Laboratori di archeologia e visite guidate Domenica 14 novembre 2021, il viaggio continua con il laboratorio di archeologia presso il Museo Speleo Archeologico alle ore 11.00 e con le visite guidate dell’antro delle Grotte di Pertosa-Auletta alle ore 11.00 e alle ore 12.00.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid e sarà necessario esibire il Green-Pass.