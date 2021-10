Boom di visite alle Grotte di Pertosa – Auletta

Le Grotte di Pertosa-Auletta tornano a far registrare ingressi e incassi pari o superiori a quelli del periodo pre-pandemico. Il periodo estivo 2021, che va da giugno a settembre, si è infatti chiuso con circa 1’000 visitatori in più rispetto al 2019, raggiungendo le oltre 30mila presenze in Grotta. Gli ingressi nelle Grotte e nei Musei fanno inoltre registrare per i 4 mesi da giugno a settembre un incasso complessivo di oltre 300 mila euro.

DATI GROTTE E MUSEI (giugno – settembre) Anno Presenze grotte Incasso Grotte Presenze musei Incasso Musei 2018 27.344 1.486 2019 29.076 1.277 2020 23.395 571 2021 30.066 €297.981,56 1.249 €2.453,50

Nel 2020 non è conteggiato giugno perché Grotte e Musei erano chiusi.

“Siamo contenti dei risultati di questi due anni di pandemia in termini di quantità e qualità dei turisti. Tutto ciò grazie ad un piano di prevenzione anticovid efficace, ad una comunicazione specifica e mirata sui target turistici, ad una offerta sempre più di qualità, professionale e al passo con i tempi, centrata sulla scoperta e sull’arricchimento culturale individuale. È stato un periodo difficile per tutti i dipendenti del sistema MIdA, e oggi i risultati ci danno ragione degli sforzi fatti e della paziente programmazione attivata nel periodo di blocco per via della pandemia”.

Da Domenica 10 Ottobre, intanto, riparte la programmazione autunnale del Sistema MIdA.

L’inizio della stagione autunnale è dedicato ai più piccoli, con “La domenica alle grotte – Laboratori per bambini” dai 6 ai 12 anni che si terranno ogni Domenica alle ore 11.00 presso il Museo del Suolo e il Museo Speleo Archeologico dal 10 Ottobre al 19 Dicembre. Si tratta di laboratori pratici sull’uso delle piante tintorie, sul compostaggio, sull’archeologia, sul suolo e sull’ambiente. Il primo laboratorio è “A spasso nel tempo (fossili e rocce)”. Si parte il 10 ottobre perché è la Giornata delle Famiglie al Museo-F@MU organizzata dal portale internet www.kidsarttourism.com, vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono alle famiglie con bambini.

