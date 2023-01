Sicurezza sul territorio: accordo Padula-Associazione Nazionale Carabinieri, ecco quali saranno le attività

Il Comune di Padula si avvarrà del supporto dell‘Associazione Nazionale Carabinieri per una serie di servizi da garantire sul territorio comunale.

Più sicurezza sul territorio: la strategia dell’Ente

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michela Cimino, ha già sottoscritto una convenzione con il gruppo di volontari con l’obiettivo di collaborare per garantire maggiore controllo e sicurezza sul territorio.

In particolare l’Ente ha assegnato ai volontari il compito di effettuare attività di osservazione, rilevamento e segnalazione di abbandono di rifiuti, atti vandalici, scarichi abusivi.

Le attività

Ma non solo. L’associazione Nazionale Carabinieri, infatti, si occuperà di collaborare con il Comune in caso di calamità naturali, parteciperà a simulazioni con gli studenti e supporterà la polizia locale in occasione di manifestazioni ed eventi.

Il servizio a titolo gratuito, ecco le novità

Inoltre gli uomini dell’Associazione Nazionale Carabinieri collaboreranno anche al controllo delle aree di interesse storico come la Certosa di Padula. Starà all’Ente richiedere l’intervento degli uomini dell’associazione.

Questi ultimi svolgeranno la loro attività gratuitamente. Il comune rimborserà all’associazione le spese per eseguire il servizio oltre ai costi per la copertura assicurativa.