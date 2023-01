Ecco la Gift Culture: a Capaccio Paestum un voucher per promuovere la cultura

A Capaccio Paestum alla cultura si accede a costi agevolati. In collaborazione con il World of Dinosaurs, in corso presso il parco urbano la Collinetta a Capaccio Scalo, e con il Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Comune di Capaccio Paestum lancia la Gift Culture per promuovere la mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento”, un allestimento in corso presso l’ex Tabacchificio NEXT fino al prossimo 15 marzo.

Cos’è la Gift Culture

Con la Gift Culture si potrà viaggiare dalla preistoria al Rinascimento passando per la civiltà della Magna Graecia. Infatti, visitando il Parco dei dinosauri o il Parco Archeologico di Paestum e Velia, è possibile ritirare un voucher che permetterà l’accesso alla mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento” al NEXT a costi agevolati.

«Visitare “Le mostre impossibili” è un’esperienza che vogliamo far vivere a tante persone, soprattutto ai più giovani e agli studenti, che potranno imparare tanto dalla visione unitaria di importanti capolavori riprodotti in dimensione reale – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Per questo i ragazzi fino ai 18 anni di età potranno avere accesso gratis al NEXT. Ma non basta: l’ingresso alla mostra è libero anche per gli over 65, che potranno così accompagnare i loro nipoti e vivere insieme un momento di cultura. Infine, vogliamo agevolare l’ingresso alla mostra a chiunque sceglierà di visitare il Parco dei dinosauri o il Parco Archeologico».

La mostra

“Le mostre impossibili” è un progetto ideato e diretto da Renato Parascandolo con la direzione scientifica di Ferdinando Bologna, il prestigioso storico dell’arte recentemente scomparso. La mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento” è a cura di Maria Teresa de Vito e Giovanna Lazzi. Il progetto di allestimento è di Giovanna Parascandolo. La mostra permette di fruire, in un unico spazio espositivo, di una raccolta tematica di capolavori riprodotti in dimensioni reali, in scala 1:1, ad altissima definizione e leggermente retroilluminati.