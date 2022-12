Tutto pronto. Al via World of Dinosaurs, la mostra dedicata alla preistoria

L’attesa è finita. Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 11:30 prende il via “𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐎𝐟 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚𝐮𝐫𝐬”, la grande mostra dedicata ai Dinosauri e alla Preistoria, per grandi, piccini, famiglie e scolaresche a Capaccio Paestum.

Una mostra dedicata alla preistoria organizzata in collaborazione con l’Associazione Hermes

L’esposizione, ideata dalla Wonderworld Entertainement e organizzata da Start Innova in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e l’Associazione Hermes, è stata allestita nel centro urbano di Capaccio Scalo, presso il Parco Cittadino “La Collinetta”.

In uno straordinario territorio, già ricco di storia, arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e bellezze paesaggistiche, sorge una verde collina alberata proprio al centro della città, vicino all’area archeologica di Paestum.

Appuntamento presso la Collinetta

Dopo importanti lavori di recupero, sistemazione e messa in sicurezza coordinati dall’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Capaccio Paestum, “La collinetta” è stata trasformata per l’occasione in un vero e proprio “Parco Giurassico” che sarà visitabile fino all’autunno del 2023.

Il commento

“Non ci stanchiamo mai di creare nuove occasioni e offrire validi motivi per far conoscere la nostra Capaccio Paestum in tutta la sua bellezza e ricchezza – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum, Avv. Franco Alfieri – Stavolta abbiamo deciso di puntare su una grande e bella novità: allestire un vero e proprio mondo dei dinosauri nel cuore della città. Sarà un’esperienza entusiasmante girare per il parco la Collinetta, trasformato in un suggestivo parco giurassico e ammirare le fedeli e realistiche ricostruzioni dei dinosauri.

Ecco tutte le info utili per l’accesso alla mostra

La mostra sarà fruibile per un anno intero e andrà ad arricchire l’offerta del turismo scolastico, affiancando alla visita al Parco Archeologico di Paestum anche un momento ludico, oltre che istruttivo”.

La grande mostra scientifico-culturale che prevede l’esposizione di circa 50 esemplari di dinosauri in scala 1:1, presenta all’interno attrazioni, giochi e attività per famiglie e scolaresche, è aperta, senza prenotazione, ogni sabato, domenica e festivi dalle ore 9:30 alle ore 16:30 e anche nel periodo natalizio, dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, compresi i giorni di Natale e Capodanno.

Fondamentale nell’attuazione del progetto è il ruolo dell’Associazione Hermes, già nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il prezioso territorio di Capaccio Paestum.

“La scelta di collaborare alla realizzazione del Parco dei Dinosauri è stata dettata dall’esigenza di portare avanti un progetto già in essere dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum finalizzato alla riqualificazione del Parco Urbano La Collinetta – dichiara il Presidente dell’Associazione, Ilenia Ragni.

L’Associazione, in questo progetto, ha puntato sul valore didattico che assume tale evento e si è dedicata all’organizzazione di laboratori didattici che contribuiscono, attraverso la manipolazione e la sperimentazione, ad integrare e consolidare le conoscenze, apprese all’interno della classe e sui libri, di un periodo storico molto lontano da noi, misterioso ed affascinante”.