13mila presenze al Parco dei Dinosauri a Capaccio Paestum: boom di visitatori nel primo mese

Un boom di presenze al Parco dei Dinosauri a Capaccio Paestum. La fine delle festività natalizie coincide con il bilancio del numero di presenze: sono oltre 13.000 i visitatori che in un mese dall’apertura e, in particolare durante le festività natalizie, hanno visitato “𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐎𝐟 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚𝐮𝐫𝐬”.

Un viaggio tra la preistoria per la gioia dei più piccoli

A visitare la grande mostra dedicata ai Dinosauri e alla Preistoria, allestita presso il Parco Urbano “La Collinetta”, nel centro cittadino di Capaccio Scalo, sono state in particolare le famiglie con bambini che, complice il clima mite e soleggiato, hanno fatto un vero e proprio viaggio giurassico nel tempo e nello spazio.

Bilancio più che positivo per il primo mese, complice anche le festività natalizie

A beneficiare della presenza dei molti turisti è stato l’intero territorio comunale con la propria rete di attrazioni culturali, turistiche, paesaggistiche e gastronomiche; positivi anche i bilanci economici per le varie attività economiche locali. “𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐎𝐟 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚𝐮𝐫𝐬” è molto più di una mostra: è la scoperta di un parco alberato e immerso nel verde, popolato da riproduzioni di oltre 50 esemplari di dinosauri, a dimensioni reali, che costituiscono un mondo che appassiona grandi e piccini.

Capaccio Paestum e le offerte a turisti e cittadini: la strategia dell’Ente

Tenuto conto del successo dell’iniziativa e nell’ottica di una diffusione sempre più ampia e capillare della Cultura tra le giovani generazioni, l’Amministrazione della Città di Capaccio Paestum, retta dal Sindaco Alfieri, d’intesa con la Società Start Innova e con l’Associazione Hermes, ha concesso l’ingresso gratuito al Parco dei Dinosauri a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e primaria del Comune che visiteranno la mostra, in gruppi organizzati e accompagnati dai docenti.

L’idea è quella di far compiere ai piccoli fruitori un vero e proprio “Viaggio nel tempo” che parte dalla Preistoria, attraversa la storia di Poseidonia Paestum con una visita al Parco Archeologico dove è possibile usufruire di un servizio guida, anch’esso messo a disposizione gratuitamente dal Comune, fino ad arrivare al Rinascimento attraverso la visita, sempre con ingresso gratuito, alla mostra “Cento Capolavori Italiani del Rinascimento: una Mostra Impossibile”, allestita presso gli spazi del NEXT Ex Tabacchificio fino al 15 marzo 2023.

Ecco fino a quando si potrà visitare il Parco dei Dinosauri

Il Parco dei Dinosauri, che resterà aperto fino al prossimo autunno, è dunque, insieme all’area archeologica e al museo di Paestum e alla mostra sul Rinascimento, una meta ideale anche per le gite scolastiche, un luogo dove è possibile integrare e approfondire i temi storici sviluppati in classe durante l’anno, anche attraverso la partecipazione a laboratori didattici diversificati per fasce di età.