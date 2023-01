Salernitana, Stefano Colantuono in panchina contro il Napoli

C’è grande attesa a Salerno per l’ufficializzazione del prossimo allenatore della Salernitana. La formazione granata ha esonerato Davide Nicola dopo la debacle contro l’Atalanta (8 a 2 il finale in quel di Bergamo). Una disfatta senza attenuanti che ha indotto la società a cambiare la guida tecnica.

Stefano Colantuono allenatore ad interim

A questo punto, però, si attende la scelta del nuovo allenatore che non è ancora arrivata e sabato c’è il derby all’Arechi contro il Napoli. In panchina andrà Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile ed ora tecnico ad interim della Salernitana che ha già allenato in due occasioni.

Al suo fianco i collaboratori di Nicola, Manuele Cacicia e Simone Barone già ieri in campo per la ripresa della preparazione.

Stefano Colantuono ha allenato diverse squadre di calcio professionistiche in Italia, tra cui Atalanta, Udinese, Palermo e Torino. Ha iniziato la sua carriera con la Sambenedettese, club in cui aveva speso gli ultimi anni di carriera da giocatore.

Il futuro

Intanto per il dopo Davide Nicola la Salernitana sta valutando diversi profili. Sembra messa da parte l’ipotesi Eusebio Di Francesco. Tra i più quotati Stefano Iachini e Roberto D’Aversa. Entrambi, però, non avrebbero trovato l’accordo con il club granata. La durata del contratto è l’elemento che rende difficoltoso arrivare alla firma.

La Salernitana vuole pochi vincoli per poi individuare un nome nuovo a fine stagione.