Salernitana, per la panchina c’è Leonardo Semplici

Si va verso la fumata bianca. La Salernitana avrebbe individuato il nuovo allenatore che dovrà traghettare la squadra fino a giugno. Si tratta di Leonardo Semplici, già allenatore della Spal e del Cagliari. Con gli isolani subentrò a febbraio del 2021 prendendo il posto di un altro allenatore sul taccuino dei granata, Eusebio di Francesco. Dopo aver portato i rossoblu alla salvezza, l’anno successivo fu protagonista di un avvio non esaltante e venne esonerato.

La scelta di Leonardo Semplici

In realtà Leonardo Semplici non era la prima scelta del patron Iervolino e del ds De Sanctis. L’obiettivo era portare all’ombra dell’Arechi Roberto D’Aversa che però non ha accettato un contratto fino a giugno. La Salernitana, invece, a fine campionato vuole sentirsi libera di valutare chi scegliere per la guida tecnica.

Chi è Semplici

Leonardo Semplici, dopo un inizio nel calcio semiprofessionistico, è approdato alla primavera della Fiorentina. Il salto in serie A lo ha fatto con la Spal che iniziò ad allenare in Serie C. Con i ferraresi ha impostato una difesa a tre, adottando il 3-5-2 o il 3-4-1-2, moduli che potrebbe riproporre a Salerno.

L’ufficialità, salvo colpi di scena, arriverà nelle prossime ore. Contro il Napoli all’Arechi potrebbe comunque esserci Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, che ha iniziato gli allenamenti oggi.