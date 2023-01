Lavoro sommerso: nasce sportello per intermediazione tra domanda e offerta

Prevenzione del lavoro sommerso, incontro in Prefettura in vista delle novità che verranno introdotte a breve. L’appuntamento è per il prossimo 18 gennaio, alle ore 10.30 presso il “Salone Azzurro” del Palazzo di Governo. Qui verrà istituita la “Sezione territoriale della provincia di Salerno della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”.

Lavoro sommerso: l’incontro

All’incontro interverranno il Prefetto di Salerno, Francesco Russo e il direttore della Sede INPS di Salerno, Giovanna Baldi. Entrambi promotori dell’importante iniziativa.

Tra gli obiettivi la promozione della prevenzione del lavoro sommerso. Si punta, inoltre, a favorire la gestione dei flussi di manodopera stagionale anche attraverso l’assistenza ai lavoratori agricoli stranieri nonché ad individuare modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo.

Le presenze

Saranno presenti per la sottoscrizione del protocollo anche la Provincia di Salerno, il Dipartimento Territoriale INAIL, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’ANCI Campania, l’Ente Bilaterale Territoriale di Salerno, le Associazioni datoriali C.I.A., CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, COPAGRI e le Organizzazioni Sindacali FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL.