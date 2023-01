Victoria Marra corsara, la Pro San Giorgese prova a mantenere il passo, si rilancia la Calpazio

Terza vittoria consecutiva per mister De Cesare, la sua Calpazio si impone con un netto 0-3 sul campo della Sanseverinese, trascinati sempre dai goal di Margiotta.

Pareggio importante per l’Herajon contro il Centro Storico Salerno, un punto che smuove di poco la classifica dei ragazzi di mister Santosuosso, ma può dare fiducia per il proseguo.

Il Victoria Marra continua a mietere vittime, questa volta supera per 1-2 il Sapri Calcio, lasciando quest’ultimo nelle zone basse della classifica.

La Pro San Giorgese mantiene il passo superando per 2-1 lo Sporting Pontecagnano.

La Poseidon non va oltre il pari 2-2 contro l’Atletico Faiano e rimane fanalino di coda.

Risultati Promozione girone B

Herajon 1 – Centro Storico 1

Nocera 0 – Palomonte 1

Sanseverinese 0 – Calpazio 3

Sant’Egidio 0 – San Gregorio 0

Faiano 2 – Poseidon 2

Sangiorgese 2 – Pontecagnano 1

Sapri 1 – Victoria Marra 2

Temeraria 2 – Sarnese 3

Classifica Promozione Girone D

Victoria Marra 38

Sangiorgese 34

Centro Storico 31

Calpazio 30

San Gregorio 30

Pontecagnano 26

Faiano 23

Temeraria 22

Sant’Egidio 20

Sarnese 19

Palomonte 19

Sanseverinese 17

Nocera 16

Herajon 15

Sapri 15

Poseidon 12