Promozione: pari tra Poseidon e Sapri, Herajon sconfitto. Sorride solo la Calpazio

Il Victoria Marra supera agevolmente per 3-0 l’Herajon e continua la sua scalata verso l’Eccellenza.

Nell’esordio con la Calpazio, Vincenzo Margiotta sigla una doppietta e regala la vittoria per 2-0 contro l’Atletico Faiano, rilanciando le speranze play off per la squadra di Capaccio.

Nello scontro diretto tra Centro Storico e Pro Sangiorgese la spunta la squadra ospite per 0-1, guadagnando così la seconda posizione in classifica.

Nelle zone basse della classifica termina in parità lo scontro tra Poseidon e Sapri Calcio, 1-1 il finale.

Risultati del 16° turno

Atletico San Gregorio 2 – Sanseverinese 0

Centro Storico Salerno 0 – Sangiorgese 1

Victoria Marra 3 – Herajon 0

Poseidon 1 – Sapri 1

Real Palomonte 3 – Sant’Egidio 2

Calpazio 2 – Atletico Faiano 0

Sarnse 2 – Nocera Superiore 0

Sporting Pontecagnano 1 – Temeraria 0

Classifica del campionato di Promozione

Victoria Marra 35

Pro Sangiorgese 31

Centro Storico Salerno 30

Atletico San Gregorio 29

Calpazio 27

Sporting Pontecagnano 26

Atletico Faiano 22

Temeraria San Mango 22

Sant’Egidio 19

Sanseverinese 16

Sarnese 16

Nocera Superiore 16

Real Palomonte 16

Sapri 15

Herajon 14

Poseidon 11