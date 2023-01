Pioggia e disagi alla circolazione stradale nei pressi delle scuole ad Eboli: su tutte le furie le mamme degli alunni

Il temporale che si è riversato anche sulla Piana del Sele ha creato numerosi disagi e rallentamenti alla circolazione stradale e problemi per l’accesso in alcune scuole del territorio.

Disagi e congestione stradale: polemiche da parte dei cittadini

In via Vittorio Veneto automobili parcheggiate in ogni dove e genitori sul piede di guerra: difficile e complicato l’accesso alla scuola Giacinto Romano.

Lo sfogo affidato ai social ha creato diversi battibecchi ma ha anche e soprattutto posto l’attenzione rispetto alla questione della sosta selvaggia. Di fatto le automobili parcheggiate ovunque hanno creato disagi alla circolazione e la protesta dei genitori è legata all’assenza dei controlli.

Lo sfogo

«Chiediamo agli organi competenti di potenziare i controlli nei pressi delle scuole ebolitane, abbiamo bisogno della presenza costante dei vigili urbani e delle forze dell’ordine, per debellare il fenomeno della sosta selvaggia ed evitare rallentamenti e soprattutto per regolare la circolazione. Transitare nei pressi delle scuole di Eboli quando piove è una impresa impossibile».

La signora Enza si fa portavoce delle istanze che derivano anche da altri genitori.