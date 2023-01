Accade oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 16 gennaio | L’Almanacco di oggi

Almanacco del 16 gennaio. Vediamo le notizie, le curiosità, gli avvenimenti più importanti del giorno e i Santi che celebra la Chiesa. In primo piano oggi, la Solennità di San Marcello.

Santi del giorno

San Marcello (Papa)

San Tiziano di Oderzo (Vescovo)

Santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto (Protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori)

San Dana (Danatte, Martire)

San Fursa (Furseo)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1605 – Pubblicato il primo romanzo di Don Chisciotte «Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami, un idalgo di quelli che tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da da caccia». E’ l’incipit di El Ingenioso hidalgo don Chisciotte de la Mancha, titolo in lingua originale del popolare romanzo Don Chisciotte, che lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes pubblicò in due parti tra il 1605 e il 1615.

Kate Moss: Star assoluta delle passerelle internazionali, all’attività di modella unisce quella di stilista e personaggio televisivo.Nata a Croydon (a sud di Londra), a dispetto della non considerevole altezza (un metro e settantadue) è un’icona della moda. Molti tra i più importanti stilisti l’hanno scelta come testimonial, da Calvin Klein a Gucci, da Dolce & Gabbana a Louis Vuitton, da Versace a Dior.

Celebrità nate il 16 gennaio

Giacomo Sintini: Nato a Lugo di Romagna (in provincia di Ravenna), è un ex pallavolista. Dopo un anno di inattività, a causa di una grave malattia, nella stagione 2012/13 e nella successiva è un palleggiatore del Trentino Volley.

Stephan Lichtsteiner: Nato ad Adligenswil (Svizzera), è un ex calciatore, con propensioni offensive e realizzative, difensore destro della Nazionale svizzera e della Juventus fino al giugno 2018 quando si è trasferito all’Arsenal.

Nell’agosto 2019 è diventato un tesserato dell’Augusta, club tedesco militante nella massima serie, ma a fine stagione smette di giocare. Ha indossato anche le maglie del Lilla e della Lazio.

Scomparsi il 16 gennaio

Arturo Toscanini: Genio della musica, stimato come uno dei più valenti direttori d’orchestra di sempre e uno dei più rigorosi interpreti di Verdi, Beethoven e Wagner. Divenne un simbolo della cultura italiana nel mondo anche grazie alle prime trasmissioni radiofoniche e televisive che lo videro protagonista.

Sei nato il 16 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 16 gennaio sono del segno zodiacale del Capricorno e il loro santo protettore è San Marcello I.

Per questo motivo sono persone perspicaci e riescono a capire le mille sfaccettature degli avvenimenti della loro vita. In questo articolo ti illustreremo l’oroscopo e le caratteristiche dei nati questo giorno.

La tua sfida nella vita è…Imparare a sentirti sicuro di te e delle tue qualità.Come puoi fare per superarla.

Sii grato per ciò che hai realizzato finora e concentrati sulle cose belle della tua vita in questo momento.Da chi sei attratto

Sei naturalmente attratto dalle persone nate tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Queste persone condividono con te l’ambizione mondana e il bisogno di dibattito e questo può creare un’unione stimolante e creativa.