Presidente Tribunale di Vallo: è corsa a otto

Sarà una corsa ad otto per ricoprire l’incarico di presidente del Tribunale di Vallo della Lucania. Dal 5 gennaio il Presidente Gaetano De Luca è andato in pensione per cui il Palazzo di Giustizia vallese è in attesa della della nomina del suo successore. In attesa di novità il tribunale è guidato dalla Presidente della Sezione Civile, Elvira Bellantoni.

Presidente tribunale Vallo: le ipotesi

Sul futuro presidente circolano già le prime indiscrezioni. Sarebbe pronta infatti una rosa di papabili con almeno otto candidati tra Vincenzo Pellegrino, Nicola Graziano e Maria Emilia Giordano originaria di Novi Velia. Pellegrino salernitano, già pretore ad Agropoli sarebbe il nome che circola con più insistenza nei corridoi del Tribunale quale neo presidente soprattutto per il fatto che è il candidato con più anni di lavoro.

Per Nicola Graziano attualmente magistrato presso il Tribunale di Napoli sarebbe un ritorno a Vallo, dove ha lavato già per diversi anni e dove è già stato presidente facente funzioni nel passaggio tra gli ex presidenti Claudio Tringali ed Elisabetta Garzo. Ma è chiaro che nomina arriverà considerando anche altri requisiti dei vari candidati.

Ieri mattina per il presidente uscente Gaetano De Luca sono arrivati i ringraziamenti della Città di Vallo nel corso di una cerimonia organizzata dal senatore Franco Castiello presidente della Fondazione Grande Lucania.

Nel suo intervento De Luca ha ricordato anche il suo impegno per l’istituzione del Parco Nazionale del Cilento: “la cosa – ha ribadito – in cui più ho creduto e per la cui istituzione mi sono sono battuto in compagnia di nomi ben più noti del mio,tra i quali ricordo con affetto quello del prof. Francesco Corbetta botanico, presidente di Federnatura, acciarolese di adozione, scomparso nel 2019”.

Le elezioni per l’ordine degli avvocati

Intanto il 19 e 20 gennaio presso il tribunale di Vallo si terranno le elezioni dell’ordine degli avvocati. Due le liste in campo per il rinnovo dei Consiglieri e del Presidente a chiusura del mandato dell’attuale Presidente Domenico Lentini. La competizione sarà tra la lista del Movimento Libera Avvocatura e la lista Insieme per l’Avvocatura.