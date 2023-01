Polisportiva Santa Maria: successo tondo sul Paternò

Seconda giornata del 2023 nel girone I di Serie D dove la Polisportiva Santa Maria supera il Paternò. Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il diciannovesimo turno di campionato, il secondo del girone di ritorno. i giallorossi ospitavano al Carrano contro il team siciliano: importante successo per 4-0 dei padroni di casa in rete una volta nel primo tempo e tre nella ripresa. I cilentani centrano tre punti che fanno balzare i costieri a 25 punti, fuori dalla zona play-out.

Polisportiva Santa Maria Paternò: la gara

Prima occasione al quarto d’ora con Ferrigno che salta il suo avversario e mette dentro un traversone insidioso che Johnson liscia e che Tandara si fa respingere dal difensore ospite. Al 20’ lancio millimetrico di Maio per la corsa di Tandara che riesce a procurarsi lo spazio per calciare ma Mittica è attento. Dopo tre minuti tiro centrale di Pane che non impensierisce il numero 1 del Paternò. Al 27’ clamorosa occasione per i giallorossi: cross perfetto di Catalano per la testa di Johnson che colpisce di testa e poi trova la deviazione del suo compagno Mancini.

Alla mezzora Catalano da calcio di punizione sfiora il gol con una gran battuta sul palo opposto del portiere, palla fuori. Nel finale di frazione al 38’ Mancini con il sinistro sfiora il palo, lasciato tutto solo in area rossoblù. Al 43’ il vantaggio Santa Maria: punizione del solito Catalano, pallone che scende perfetto per l’arrivo sul secondo palo di Coulibaly che in spaccata la insacca, 1-0.

La ripresa

Nella ripresa poco da segnalare nella prima parte di frazione. Al 23’ il Santa Maria raddoppia: altro pallone straordinario di Maio che pesca il neoentrato Ielo, primo pallone toccato e subito decisivo, 0-2. Alla mezzora- Catalano si accentra e lascia partire il destro a giro che termina alto di poco mentre dopo un minuto il Paternò si intravede per la prima volta dalle parti di Cannizzaro, conclusione dalla distanza di Saverino, sul fondo. Al 37’ azione fotocopia al raddoppio giallorosso, Maio pennella in profondità per Ielo che stavolta non aggancia bene la sfera a tu per tu con Amata.

Gli uomini di DI Gaetano al 41′ si rivedono con Ielo che vola sulla fascia e mette al centro un cioccolatino per Catalano che deve solo insaccare da due passi a porta sguarnita, 3-0. Non finisce qui, ancora il Santa Maria che sfrutta le corsie esterne e sfonda centralmente con il primo sigillo in maglia giallorossa di Gaeta, 4-0.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Cannizzaro; Coulibaly, Ferrante (36‘st Campanella), Diop, Ferrigno; Mancini (st Azindow), Pane (45’ De Leonardis), Maio, Catalano; Tandara (43’st Gaeta), Johnson (22’st Ielo). A disp.: Grieco, Morlando, Ventura, Modesti. All.: Di Gaetano

Paternò (3-5-2): Mittica (9’st Amata); Guarnera Ca., Bontempo, Amorello; Dama (26’st Aquino), Diakhate, Saverino, Bamba, Asero; Dadone (9’st Cozza), Piciollo. A disp.: Guarnera Co., Messina, Bellia, Viaggio, Dembele, Traore. All.: Boncore

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano (Carchesio-Bosco)

Reti: 43’pt Coulibaly (SM), 23’st Ielo (SM), 41’st Catalano (SM), 47’st Gaeta (SM)

Note: Ammoniti: Dama (PT), Guarnera CA (PT), Bontempo (PT), Amorello (PT), Ferrante (SM), Morlando (SM) dalla panchina). Angoli: 2-1. Recupero: 0’ pt e 4’ st.